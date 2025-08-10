Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga sắp thử tên lửa có tầm bắn không giới hạn

Quỳnh Như

TPO - Nga đang chuẩn bị một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, có tên gọi Burevestnik.

Nga đã đóng cửa một vùng không phận dài 500 km dọc theo bờ biển phía tây của quần đảo Novaya Zemlya, từ ngày 7 đến ngày 12/8. Theo dữ liệu sơ bộ, lệnh hạn chế này liên quan đến việc thử nghiệm Burevestnik - một tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân mà Nga tuyên bố có tầm bắn không giới hạn.

Theo cảnh báo hàng không (NOTAM) do cơ quan hàng không Nga ban hành, khu vực bị hạn chế này rộng khoảng 40.000km².

tl.png

Trước đó, trang tin Barents Observer cho biết đã nghiên cứu chuyển động của tàu thuyền, dịch vụ theo dõi chuyến bay thông qua các hình ảnh vệ tinh trực tuyến tại khu vực bãi thử Pankovo - nơi Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom thử nghiệm vũ khí và công nghệ hạt nhân từ cuối thập niên 1950.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, ít nhất 4 tàu neo tại vịnh ngay bên ngoài bãi thử Pankovo hồi đầu tuần này đã vào vị trí quan sát từ phía tây eo biển Matochkin tới vịnh Murman. Hoạt động này rất có thể liên quan đến việc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik trong vài ngày tới.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Tên lửa Burevestnik, được NATO định danh là SSC-X-9 Skyfall, là một phần trong kho vũ khí chiến lược của Nga và đang được phát triển cho các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Trên lý thuyết, tên lửa hành trình sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân và có tầm bắn không giới hạn. Burevestnik đã được thử nghiệm tại Novaya Zemlya vào năm 2017. Trong ba năm qua, địa điểm này đã được mở rộng và các hoạt động đã gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, Rosatom được biết đến là Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga, chịu trách nhiệm phát triển và vận hành lò phản ứng, cũng như sản xuất và thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Quỳnh Như
