100.000 quân Nga bao vây Pokrovsk, Ukraine rơi vào thế gọng kìm

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine tiết lộ, tình hình trên mặt trận Pokrovsk đang ở thời điểm khó khăn nhất trong năm nay, với quy mô tương tự Thế chiến II.

Phát ngôn viên của Nhóm tác chiến chiến lược Khortytsia, Viktor Trehubov cho biết: "Tình hình trên mặt trận Pokrovsk đang rất khó khăn. Đây là khu vực trọng yếu đối với quân đội Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình có lẽ khó khăn hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây, vì Nga đã triển khai số lượng lớn binh sĩ tại khu vực này".

nga.jpg

Quan chức Ukraine lưu ý, Nga đang cố gắng tiến quân từ hai hướng để cắt đứt thành phố từ phía tây nam và đông bắc.

"Ở phía tây nam, quân Nga đã bị ngăn chặn. Về phía đông bắc, đối phương đang điều động số lượng lớn quân để giành quyền kiểm soát một số khu định cư và phá vỡ hệ thống hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine", ông nói.

Theo ông Viktor Trehubov, trong chiến dịch mùa đông năm ngoái, quân đội Nga đã buộc phải rút lui. Hiện tại, đối phương đã triển khai tới 100.000 binh sĩ trên mặt trận nhỏ hẹp này.

"Quy mô gần giống với Thế chiến II. Không còn là các cuộc xung đột cục bộ như đã xảy ra ở Chechnya hay Afghanistan", ông cho biết.

Quan chức này nói thêm rằng, Nga vẫn đang sử dụng chiến thuật xâm nhập sau phòng tuyến Ukraine, tương tự như những gì đã làm vào mùa xuân.

Trong 24 giờ qua, "mặt trận nóng" này đã ghi nhận 163 cuộc giao tranh, trong đó áp lực lớn nhất nằm ở hướng Novopavlivka và Pokrovsk. Cụ thể, trên mặt trận Pokrovsk, Nga đã mở 45 đợt tấn công và mặt trận Novopavlivka là 26 đợt.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
