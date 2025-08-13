Tổng thống Zelensky: Nga chuẩn bị tấn công Ukraine từ 3 hướng

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga sẽ chuyển khoảng 30.000 quân từ Sumy sang ba khu vực tiền tuyến khác sau khi không đạt được thành công ở phía bắc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phác thảo kế hoạch chuẩn bị của Nga cho các hoạt động tấn công trên ba hướng chính: Zaporizhzhia, Pokrovsk và Novopavlivka. Theo đánh giá của ông, Nga dự kiến triển khai thêm khoảng 15.000 quân đến Zaporizhzhia, khoảng 7.000 quân đến Pokrovsk và khoảng 5.000 quân đến Novopavlivka.

"Trong số 53.000 quân tập trung ở hướng Sumy, khoảng 30.000 quân Nga sẽ được chuyển hướng đến ba khu vực này", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, các lữ đoàn mạnh nhất của Nga hiện đang đóng quân trên hướng Kursk sẽ nằm trong số các lữ đoàn được tái triển khai.

"Chúng tôi tin rằng đây là nguồn quân chính, là những lữ đoàn mạnh nhất của họ đang đóng quân trên hướng Kursk, họ sẽ di chuyển", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng đưa ra mốc thời gian cho các hoạt động chuẩn bị dự kiến của Nga. Theo ông, Moscow đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công sau ngày 15 và các lữ đoàn nói trên sẽ sẵn sàng vào tháng 9.

Theo tổng thống Ukraine, Nga đã lên kế hoạch triển khai quân theo 3 hướng này từ hơn một năm trước và quân đội hiện đang hoạt động theo cùng một kế hoạch. Nhiệm vụ tấn công vào Zaporizhzhia và Pokrovsk của Nga đã bị trì hoãn một năm do chiến dịch Kursk.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công nhất định tại tỉnh Sumy.

Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine đang dần đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi một số khu vực. Ngày 14/6, ông tuyên bố giải phóng Andriivka thuộc tỉnh Sumy.

Gần đây nhất, ngày 27/7, Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo đã giải phóng Kindrativka, tỉnh Sumy.