Thế giới

Google News

Điện Kremlin công bố lịch trình hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska

Minh Hạnh

TPO - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine, mà còn bao gồm các vấn đề an ninh rộng lớn hơn, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói.

689db58e85f5406a8076a9d1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời các phóng viên, ông Ushakov cho biết “những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được tiến hành cho hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage (bang Alaska, Mỹ).

Do thời gian thông báo cho hội nghị thượng đỉnh quá gấp, "mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương", bao gồm việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ bắt đầu lúc khoảng 11h30 ngày 15/8 (giờ địa phương, tức 2h30 ngày 16/8, giờ Việt Nam), với cuộc trò chuyện riêng giữa ông Trump và ông Putin, có phiên dịch viên đi kèm. “Sau đó, sẽ có các cuộc đàm phán theo hình thức phái đoàn. Và các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục trong bữa tiệc trưa”, ông Ushakov nói.

Trợ lý Điện Kremlin tiết lộ, phái đoàn Nga sẽ có sự góp mặt của các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Kirill Dmitriev, và ông Ushakov.

“Ngoài các tổng thống, năm thành viên từ mỗi phái đoàn sẽ tham gia đàm phán”, ông Ushakov nói, cho biết thêm rằng “tất nhiên, một nhóm chuyên gia cũng sẽ ở gần đó”.

Về chương trình nghị sự, "rõ ràng" vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột Ukraine. Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về "các mục tiêu rộng hơn để đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách".

Ông Ushakov lưu ý, rằng sẽ có một cuộc trao đổi "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế". Những mối quan hệ như vậy có "tiềm năng to lớn nhưng đáng tiếc là vẫn chưa được khai thác".

Ông Ushakov xác nhận, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ không chỉ đưa ra một tuyên bố khai mạc ngắn gọn mà còn tổ chức một cuộc họp báo chung sau hội đàm.

Ông cho biết, thời gian của cuộc hội đàm "sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận" và khẳng định "phái đoàn sẽ trở về Nga ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc".

Minh Hạnh
RT
#Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #thượng đỉnh Nga - Mỹ #Alaska #xung đột Ukraine

