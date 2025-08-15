Nga - Ukraine trao đổi tù nhân ngay trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Nga và Ukraine đã trao đổi tổng cộng gần 170 tù nhân chiến tranh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, hãng tin RT và Pravda đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc trao đổi tù nhân được tiến hành ngày 14/8. Trong đó, mỗi bên trao trả 84 người.

Bộ này cho biết, các quân nhân Nga được phía Ukraine trao trả đang được hỗ trợ tâm lý và y tế tại Belarus, sau đó sẽ sớm được đưa về nước để điều trị và phục hồi chức năng.

Các tù nhân Nga được Ukraine trả tự do. (Ảnh: RT)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc trao đổi, viết trên mạng xã hội rằng 84 tù nhân chiến tranh Ukraine, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã được trả tự do.

Trong số các quân nhân được trao trả, có cả những binh sĩ từng tham gia bảo vệ Mariupol.

Oleksandr Boichuk, một sĩ quan hải quân cấp cao, cựu chỉ huy tàu quét mìn duy nhất của Ukraine Henichesk, cũng đã trở về.

Các tù nhân Ukraine được trả tự do. (Ảnh: Pravda)

Nga và Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc trao đổi kể từ khi hai bên quay trở lại đàm phán trực tiếp trong năm nay.

Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào ngày 15/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.