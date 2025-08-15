Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga - Ukraine trao đổi tù nhân ngay trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Nga và Ukraine đã trao đổi tổng cộng gần 170 tù nhân chiến tranh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, hãng tin RT và Pravda đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc trao đổi tù nhân được tiến hành ngày 14/8. Trong đó, mỗi bên trao trả 84 người.

Bộ này cho biết, các quân nhân Nga được phía Ukraine trao trả đang được hỗ trợ tâm lý và y tế tại Belarus, sau đó sẽ sớm được đưa về nước để điều trị và phục hồi chức năng.

689df23385f5406f492fd68a.jpg
689de5e385f5400b185fe11e.jpg
Các tù nhân Nga được Ukraine trả tự do. (Ảnh: RT)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc trao đổi, viết trên mạng xã hội rằng 84 tù nhân chiến tranh Ukraine, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã được trả tự do.

Trong số các quân nhân được trao trả, có cả những binh sĩ từng tham gia bảo vệ Mariupol.

Oleksandr Boichuk, một sĩ quan hải quân cấp cao, cựu chỉ huy tàu quét mìn duy nhất của Ukraine Henichesk, cũng đã trở về.

2fcd742-photo-2025-08-14-14-51-1.jpg
4b8c859-photo-2025-08-14-14-51-1.jpg
Các tù nhân Ukraine được trả tự do. (Ảnh: Pravda)

Nga và Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc trao đổi kể từ khi hai bên quay trở lại đàm phán trực tiếp trong năm nay.

Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào ngày 15/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

Minh Hạnh
RT, Pravda
#Nga #Mỹ #Ukraine #trao đổi tù nhân #Mariupol #quân nhân #tù binh

Xem thêm

Cùng chuyên mục