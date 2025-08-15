Lầu Năm Góc hé lộ quy mô nhóm quân được Tổng thống Mỹ điều đến thủ đô Washington

TPO - 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được Tổng thống Donald Trump điều động đã đến thủ đô Washington để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, Lầu Năm Góc cho biết.

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia tuần tra National Mall ngày 14/8 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Theo Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson, tính đến ngày 14/8, toàn bộ 800 binh sĩ Lục quân và Không quân Vệ binh Quốc gia đã được huy động như một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Đặc khu Columbia, và họ đã có mặt tại thủ đô Washington. Hiện tại, có khoảng 200 lính vệ binh đang tuần tra trên đường phố.

Các binh sĩ này “sẽ hỗ trợ Sở Cảnh sát địa phương và lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong việc đảm bảo an ninh, tuần tra cộng đồng, bảo vệ các cơ sở và nhân viên liên bang, các trạm kiểm soát giao thông”.

Lực lượng này “sẽ ở lại cho đến khi luật pháp và trật tự được khôi phục tại đặc khu, theo quyết định của tổng thống”.

"Tôi nghĩ rằng không có nhiệm vụ nào quan trọng với lực lượng này hơn là sát cánh cùng các đối tác thực thi pháp luật liên bang và cảnh sát địa phương trong việc bảo vệ thủ đô của chúng ta”, Thư ký Wilson nhấn mạnh. "Như Nhà Trắng và tổng thống đã nói, thật đáng xấu hổ khi chúng ta để Washington trở nên vô cùng nguy hiểm”.

Quân đội Mỹ cho biết, nhiệm vụ ban đầu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia "là hiện diện tại các khu vực công cộng quan trọng, đóng vai trò răn đe tội phạm”.

"Họ sẽ không bắt giữ, khám xét hoặc chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật", nhưng họ "có thẩm quyền khống chế các cá nhân để ngăn chặn nguy cơ gây hại, sau đó bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền”, trích tuyên bố.

Các binh sĩ sẽ được trang bị đồ bảo hộ. Vũ khí sẽ được cung cấp nếu cần, nhưng vẫn sẽ được cất giữ trong kho vũ khí.

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Ông Trump đã công bố quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia và tiếp quản sở cảnh sát thành phố vào ngày 11/8, cam kết “tái thiết thủ đô".

Thủ đô Washington của Mỹ, nơi có phần lớn dân số theo đảng Dân chủ, đang vấp phải những cáo buộc từ các chính trị gia đảng Cộng hòa, rằng thành phố đang đối mặt với tình trạng tội phạm tràn lan, người vô gia cư hoành hành và quản lý tài chính yếu kém.

Theo thông tin của Nhà Trắng, hai nhân viên đại sứ quán đã bị sát hại tại Washington vào tháng 5. Một thực tập sinh quốc hội đã bị bắn tử vong gần Nhà Trắng vào tháng 6. Và vào ngày 3/8/2025, một nhân viên liên bang đã bị một đám đông đánh đập.

Một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng cũng báo cáo, rằng tỷ lệ giết người năm 2024 tại Đặc khu Columbia là 27,54 vụ/100.000 cư dân, và tỷ lệ trộm cắp xe là 842,4 vụ/100.000 cư dân.

Việc triển khai quân đội tại Washington diễn ra nhiều tuần sau khi ông Trump điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến để dập tắt tình trạng bất ổn liên quan đến vấn đề nhập cư ở Los Angeles (bang California).

Hầu hết Lực lượng Vệ binh Quốc gia đều chịu sự chỉ đạo của thống đốc tiểu bang. Nhưng tại Washington, lực lượng này thuộc quyền điều động của tổng thống.