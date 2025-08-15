Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump nói về khả năng thất bại của hội nghị thượng đỉnh Alaska

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tính rằng cuộc gặp sắp tới của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin có 25% khả năng thất bại.

image-1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Hội nghị thượng đỉnh, diễn ra vào ngày 15/8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage (Alaska), dự kiến sẽ chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 14/8, rằng liệu cuộc gặp có khả năng thất bại hay không, ông Trump trả lời: "Có, 25%."

"Cuộc gặp này sẽ mở đường cho cuộc gặp thứ hai, nhưng có 25% khả năng cuộc gặp này sẽ không thành công", ông nói.

Tổng thống Trump cho biết, ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump lập luận, rằng cuộc gặp thứ hai sẽ "cực kỳ quan trọng", vì nó có thể sẽ là trọng tâm của các cuộc đàm phán về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình liên quan đến trao đổi lãnh thổ.

Đầu tuần này, ông Trump đưa ra tín hiệu, rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho cuộc xung đột Ukraine đều sẽ bao gồm việc trao đổi lãnh thổ.

Trước đó, Mátxcơva "đã nhận được lời đề nghị chấp nhận được" từ Washington thông qua đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tuần trước. Chuyến thăm của ông Witkoff "mang lại hiệu quả" và đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh Alaska, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phát biểu ngày 14/8, Tổng thống Putin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang có "những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt các hành động thù địch" ở Ukraine. Washington cũng đang nỗ lực "tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa hai nước chúng ta và ở châu Âu, cũng như trên toàn thế giới", ông Putin nói.

Minh Hạnh
RT, Fox News
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Alaska

