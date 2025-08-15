Hé lộ điểm dừng chân của Tổng thống Nga Putin trước khi đến Alaska

TPO - Trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dừng chân tại tỉnh Magadan và đặt hoa tại đài tưởng niệm ghi dấu lịch sử hợp tác giữa Liên Xô và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Theo kế hoạch, ông Putin sẽ thăm nhà máy Omega-Sea - một doanh nghiệp chuyên chế biến và tinh chế dầu cá, khu liên hợp thể thao - giải trí Presidential lớn nhất khu vực, và trung tâm văn hóa xã hội Mayak Park.

Tổng thống cũng sẽ đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Alsib. Đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ chiến công của các phi công thuộc Sư đoàn Không quân Hồng Kỳ số 1, và gợi nhớ lại giai đoạn anh hùng của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Đây cũng là công trình ghi dấu lịch sử hợp tác giữa Liên Xô và Mỹ, khắc họa khoảnh khắc bắt tay giữa các phi công Liên Xô và Mỹ trên nền cánh máy bay được lắp thẳng đứng.

Đài tưởng niệm được dựng lên vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng (năm 2020).

Việc lựa chọn địa điểm đặt đài tưởng niệm có ý nghĩa đặc biệt: Sân bay Magadan cũ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn lực vật chất cho tuyến đường hàng không Alaska - Siberia. Tuyến đường này hoạt động từ năm 1942 đến năm 1945, nối Fairbanks ở Alaska (Mỹ) với Krasnoyarsk, đi qua các sân bay và đường băng của tỉnh Magadan. Tuyến đường được sử dụng để vận chuyển máy bay mà Mỹ cung cấp cho Liên Xô theo hình thức cho thuê - cho mượn.

Cuối chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ gặp Thống đốc tỉnh Magadan Sergey Nosov và chủ trì một cuộc họp về việc triển khai kế hoạch tổng thể để phát triển khu vực này.