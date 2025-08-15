Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tấn công tàu Nga chở linh kiện máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Các đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cùng một số đơn vị khác đã tấn công cảng Olya ở tỉnh Astrakhan (Nga), bắn trúng một tàu chở đạn dược.

0d5dd59-olya1300-690x387avif.jpg
Tàu Port Olya 4. (Ảnh: Pravda)

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, tàu Port Olya 4 chở linh kiện cho máy bay không người lái và đạn dược của Nga đã bị nhắm trúng hôm 14/8. Thông tin về hậu quả của cuộc tấn công đang được xác nhận.

Nga sử dụng cảng Olya làm trung tâm hậu cần quan trọng để tiếp nhận hàng hóa quân sự.

Olya là một cảng biển ở làng Olya thuộc huyện Limansky, tỉnh Astrakhan. Cảng này nằm ở đồng bằng sông Volga, hữu ngạn sông Bakhtemir, chảy vào biển Caspi.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào một số cơ sở quan trọng khác của Nga.

Trong số đó, có nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga, một trong những nhà máy lớn nhất thuộc hệ thống Rosneft. Nhà máy này sản xuất nhiều loại nhiên liệu, bao gồm cả nhiên liệu máy bay, và tham gia cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga.

Một vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận sau cuộc tấn công vào nhà máy.

Ngoài ra, một sở chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 132 thuộc lực lượng vũ trang Nga tại Yenakiieve (Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk) cũng bị nhắm mục tiêu. Kết quả của cuộc tấn công vẫn đang được xác nhận.

Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Minh Hạnh
Pravda
