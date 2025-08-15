Phép cân não của Tổng thống Nga Putin khi đến Alaska

TPO - Khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tìm cách lấy lòng người đồng cấp Mỹ bằng những ưu đãi kinh tế, để lôi kéo ông đứng về phía Mátxcơva trong vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Cuộc gặp thượng đỉnh được chuẩn bị vội vã cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga đến đất Mỹ kể từ năm 2007.

Thông báo đột ngột về cuộc gặp đã khiến Kiev và các đồng minh châu Âu bất ngờ. Đối với ông Putin, cuộc gặp mang lại chiến thắng ngoại giao ban đầu: Cơ hội gặp mặt trực tiếp ông Trump mà không cần nhượng bộ, và một bước tiến nhằm quyết định tương lai của Ukraine tại bàn đàm phán với Washington.

Thông điệp chính mà nhà lãnh đạo Nga mang đến cuộc gặp có thể sẽ nhắm vào bản năng kinh doanh của ông Trump. Ngày 14/8, Cố vấn của tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "tiềm năng to lớn chưa được khai thác" trong quan hệ kinh tế Nga - Mỹ.

"Cuộc trao đổi dự kiến sẽ nhằm phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm lĩnh vực thương mại và kinh tế. Đây là lĩnh vực có tiềm năng to lớn nhưng vẫn chưa được khai thác", ông Ushakov cho biết.

Bên cạnh đội ngũ ngoại giao kỳ cựu, Tổng thống Putin còn mang theo hai cố vấn kinh tế nổi tiếng. Sự góp mặt của Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov được chú ý. Ông là người đi đầu trong việc xác định cách đối phó của Nga với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Dỡ bỏ trừng phạt là yếu tố mà Điện Kremlin coi là điều kiện tiên quyết để tiến tới bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

"Ông Putin coi đây là cơ hội để cho ông Trump thấy rằng ông ấy sẵn sàng đồng ý hòa bình nếu các điều kiện phù hợp. Ông ấy muốn cho thấy ông Zelensky mới là người kéo dài xung đột”, một cựu quan chức cấp cao giấu tên của Điện Kremlin cho biết.

"Ông Putin biết ông Trump nhìn nhận thế giới qua lăng kính kinh doanh, và sẽ đưa ra nền hòa bình theo cách của mình, như một cánh cổng dẫn đến những cơ hội sinh lời", cựu quan chức cho biết thêm.

Giới phân tích cho rằng Tổng thống Nga Putin, một cựu điệp viên KGB, sẽ chiếm ưu thế ở Alaska.

"Ông Trump chính xác là tuýp người mà ông Putin tin rằng có thể thỏa thuận được”, The Guardian dẫn đánh giá của một học giả có quan hệ thân cận với Bộ Ngoại giao Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh được chuẩn bị trong thời gian quá ngắn nên khó mang lại kết quả có ý nghĩa.

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Putin vẫn giữ nguyên các điều kiện để ông đồng ý chấm dứt cuộc xung đột: Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kiev đã loại trừ những yêu cầu này ngay từ đầu.

“Đây không phải cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng, nơi có thể đạt được hòa bình lâu dài. Chưa có đủ nền tảng cho điều đó, nhưng nó mang lại cho Nga cơ hội hiếm có để thuyết phục ông Trump”, một thành viên trong giới chính sách đối ngoại Nga cho biết.

Thời điểm then chốt

Ông Trump tỏ ra rất thận trọng khi không đặt kỳ vọng vào kết quả. Đầu tuần này, ông mô tả cuộc gặp là dịp để “thăm dò” xem thỏa thuận hòa bình có khả thi hay không.

“Tôi có thể nói ‘hãy tiếp tục chiến đấu’ hoặc tôi có thể nói chúng ta có thể đạt được thỏa thuận”, tổng thống Mỹ nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi cuộc gặp là “bài tập lắng nghe”, và cho biết Washington không dự đoán kết quả cụ thể nào.

Điều rõ ràng là cuộc gặp lần này diễn ra vào thời điểm phù hợp. Trong những tuần gần đây, lời lẽ của ông Trump về Nga và ông Putin trở nên cứng rắn hơn, đồng thời công khai đưa ra tối hậu thư. Mátxcơva cũng cảm nhận được việc châu Âu liên tục vận động thay mặt cho Kiev đang bắt đầu có hiệu quả.

Ông Putin vẫn bình tĩnh trước những lời lẽ nóng nảy của ông Trump, để có thể tiếp tục giữ kênh liên lạc với nhà lãnh đạo Mỹ. Đối với ông Trump, cuộc gặp lần này là lối thoát để ông không phải áp lệnh trừng phạt Nga, điều ông không muốn ngay từ đầu.

Tại Alaska, ông Putin có thể sẽ thúc đẩy để Mỹ công nhận 2 vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine là lãnh thổ của Nga, hai nguồn tin từ Mátxcơva cho biết.

Kiev vẫn kiểm soát các thành phố chính của Donetsk như Kramatorsk và Sloviansk, cùng với các vị trí có tầm quan trọng chiến lược để giữ phòng thủ.

Nhiều nguồn tin cho biết Nga rất khó từ bỏ lãnh thổ mà họ nắm giữ ở phía nam Zaporizhzhia và Kherson, những nơi tạo thành cầu nối đất liền từ Donbas dọc theo biển Azov đến bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Dù Kiev khó có thể từ bỏ yêu sách của họ đối với các khu vực Nga đang kiểm soát, nhưng dường như nước này có thể chấp nhận việc đóng băng tiền tuyến.

Thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh có lợi cho ông Putin. Tuần này, lực lượng Nga bất ngờ tiến vào miền Đông Ukraine, gia tăng áp lực buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ và củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Nga trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, ông Putin vẫn đối mặt với rủi ro. Nếu Nga để ông Trump ra về tay trắng hoặc nhận được ít hơn mong muốn, nhà lãnh đạo khó lường này chắc chắn sẽ tức giận và có những hành động bất lợi với Mátxcơva.