Tổng thống Mỹ Trump đe dọa Nga về 'hậu quả nghiêm trọng'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý thiết lập hòa bình ở Ukraine, đồng thời cho biết cuộc gặp lần thứ hai, bao gồm nhà lãnh đạo Ukraine, sẽ sớm diễn ra.

Tổng thống Mỹ Trump không nêu rõ hậu quả có thể là gì, nhưng ông từng cảnh báo sẽ áp các lệnh trừng phạt kinh tế nếu cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại Alaska ngày 15/8 không mang lại kết quả.

Những phát biểu trên của ông Trump và kết quả của cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymir Zelensky ngày 13/8 có thể mang lại sự khích lệ cho Kiev, trong bối cảnh đang có những lo ngại sự kiện ở Alaska có dẫn đến kết quả bất lợi cho Ukraine.

Tuy nhiên, Nga có thể sẽ phản đối mạnh mẽ các yêu cầu của Ukraine và châu Âu, và trước đó đã tuyên bố lập trường của họ không thay đổi kể từ khi ông Putin đưa ra lần đầu tiên vào tháng 6/2024.

Khi được hỏi liệu Nga có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào nếu Tổng thống Putin không đồng ý chấm dứt xung đột sau cuộc gặp ngày 15/8 hay không, ông Trump trả lời hôm 13/8: "Có, họ sẽ phải đối mặt".

Khi được hỏi liệu những hậu quả đó sẽ là lệnh trừng phạt hay thuế quan, ông Trump nói với các phóng viên: "Tôi không cần phải nói. Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng".

Cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo châu Âu với Ukraine và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết mục đích của cuộc gặp ở Alaska chỉ là "chuẩn bị" cho cuộc gặp tiếp theo, sẽ diễn ra nhanh chóng ngay sau đó và có cả sự tham gia của ông Zelensky. "Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ có cuộc gặp thứ hai nhanh chóng", ông Trump cho biết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelenskiy trước đó đã trao đổi với ông Trump trong cuộc họp trực tuyến do Đức chủ trì, để xác định những ranh giới đỏ trước khi diễn ra cuộc họp ở Alaska.

"Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt. Ông ấy đã tham gia cuộc gọi. Tổng thống Zelensky cũng tham gia cuộc gọi. Tôi đánh giá nó 10 điểm, rất thân thiện", ông Trump nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông Trump đồng ý Ukraine phải tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nhượng đất, trong khi ông Zelensky cho biết ông Trump ủng hộ ý tưởng đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hậu chiến.

"Tổng thống Trump đã rất rõ ràng rằng Mỹ muốn đạt được lệnh ngừng bắn tại cuộc họp này ở Alaska. Điểm thứ hai, như Tổng thống Trump đã nêu, là các lãnh thổ thuộc về Ukraine không thể được đàm phán và sẽ chỉ được đàm phán bởi Tổng thống Ukraine", ông Macron cho biết.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người chủ trì cuộc họp trực tuyến, cho biết phải tiếp tục bảo vệ nguyên tắc biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực. "Nếu phía Nga không có động thái nào ở Alaska, thì Mỹ và chúng ta, những người châu Âu, nên... tăng cường áp lực", ông nói.

"Tổng thống Trump hiểu rõ lập trường này. Ông ấy chia sẻ rộng rãi và do đó tôi có thể nói rằng: Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thực sự mang tính xây dựng và tốt đẹp với nhau", ông Merz cho biết.