Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày

Minh Hạnh

TPO - Lũ lụt do mưa lớn đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trên các khu vực của Pakistan, vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và Nepal, trong khi hàng chục người vẫn mất tích.

2025-08-15t085207z-1958890369-rc.jpg
Lũ lụt cuốn trôi đường sá, nhà cửa ở Kashmir. (Ảnh: Reuters)

Tại Pakistan, ít nhất 203 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 16/8.

Một chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Bajaur, gần biên giới với Afghanistan, đã bị rơi do thời tiết xấu, khiến năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ở huyện Swat, hơn 2.000 người đã được di dời đến nơi an toàn hơn sau khi nước sông suối dâng cao, các quan chức cứu hộ cho biết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình lũ lụt do những trận mưa gần đây gây ra, một tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

image-75.jpg
image-74.jpg
image-76.jpg
Nước dâng do mưa lớn ở phía Bắc Pakistan. (Ảnh: AP)

Tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích ở thị trấn Chashoti, một điểm hành hương nổi tiếng của khách du lịch theo đạo Hindu.

Tại Nepal, ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương.

Tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, sáu thành viên trong một gia đình đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

image-77.jpg
Lũ quét ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. (Ảnh: AP)
2dba243d1294c19ea248d4b6110f84e4.jpg
060b885e562651ad762590ed4491c5fa.jpg
Cây đổ gây cản trở giao thông ở Kashmir. (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn, lở đất và lũ lụt đã càn quét khu vực trên trong những tuần gần đây sau khi mùa mưa đặc biệt dữ dội bắt đầu vào đầu tháng 6.

Các nhà phân tích cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất của các trận lũ theo mùa ở dãy Himalaya.

Hoạt động cứu hộ khẩn cấp vẫn tiếp diễn trên khắp khu vực. Quân đội và cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Một số người được cứu đã được đưa đến bệnh viện.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#mưa lớn #lũ lụt #Pakistan #Ấn Độ #Nepal

Xem thêm

Cùng chuyên mục