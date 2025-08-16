Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lãnh đạo Nga - Mỹ hủy bữa trưa tại hội nghị thượng đỉnh Alaska

Minh Hạnh

TPO - Lịch trình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska bao gồm một bữa trưa với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng bữa trưa đã bị hủy sau cuộc hội đàm, NBC đưa tin.

1451709.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Alaska. (Ảnh: Tass)

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trò chuyện gần ba giờ theo định dạng nhóm ba, mỗi bên gồm lãnh đạo và hai cố vấn.

Theo kế hoạch, hai tổng thống sẽ tham dự một bữa trưa làm việc với các quan chức khác từ phái đoàn hai nước. Tuy nhiên sau cuộc hội đàm, ông Trump và ông Putin đã quyết định bỏ qua bữa trưa, đến thẳng cuộc họp báo.

Nguyên nhân bữa trưa bị hủy hiện chưa được tiết lộ.

Kết thúc cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Trump đã trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hoa tại mộ các chiến sĩ Liên Xô tại Nghĩa trang Tưởng niệm Fort Richardson.

Điện Kremlin cho biết, những ngôi mộ này tưởng nhớ các phi công và thủy thủ Liên Xô đã hy sinh khi vận chuyển thiết bị từ Mỹ sang Liên Xô trong Thế chiến II.

(Nguồn: Điện Kremlin)

Chưa đầy một giờ sau cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin đã lên máy bay về nước. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Trump cũng lên đường trở về Washington.

Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thư cho Tổng thống Nga

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của trẻ em Ukraine và Nga trong một bức thư cá nhân gửi Tổng thống Putin, hai quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ông Trump đã đích thân trao bức thư cho ông Putin trong cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Alaska. Bà Melania Trump không có mặt trong chuyến đi.

Minh Hạnh
NBC News, Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Alaska #xung đột Ukraine #hội đàm

