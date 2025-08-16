Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga phá vỡ truyền thống trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bước lên chiếc Cadillac One bọc thép mang tên “The Beast” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thay vì sử dụng xe riêng trong chuyến thăm Alaska.

250815-donald-trump-vladimir-put.jpg
Khoảnh khắc lãnh đạo hai siêu cường ngồi chung một chiếc xe. (Ảnh: NBC)

Đêm 15/8 (giờ Việt Nam), chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp xuống sân bay Alaska dưới sự chào đón của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đứng trên thảm đỏ, tươi cười bắt tay người đồng cấp Nga bước xuống từ chuyên cơ. Hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn. Sau đó, họ chụp chung một bức ảnh trước khi ông Putin lên xe của ông Trump và rời đi.

Truyền thông Nga cho biết, Tổng thống Nga Putin đã không sử dụng chiếc limousine Aurus của mình, mà đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trên xe bọc thép đến địa điểm hội đàm song phương.

(Nguồn: RT)

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, ông Trump đã mời ông Putin lên xe cùng, và Tổng thống Nga đồng ý.

Một nhà sản xuất của NBC News đã phát hiện một chiếc xe biển số Mátxcơva trên đường băng, dường như đậu sẵn để chờ đợi ông Putin, nhưng ông không sử dụng.

Tờ Wall Street Journal mô tả quyết định của Tổng thống Nga Putin là “phá vỡ truyền thống”, vì ông thường dùng xe riêng trong các chuyến công du.

Tờ New York Times cho biết, “rất hiếm khi lãnh đạo của hai siêu cường, đặc biệt là hai quốc gia đối đầu, cùng đi trên một chiếc xe”.

Ông Trump và ông Putin dường như đã trò chuyện trực tiếp trên xe mà không cần phiên dịch viên, vì lãnh đạo Nga thông thạo tiếng Anh. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 phút.

Tờ La Repubblica của Ý nhận xét, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump “đã chào đón nhau như những người bạn cũ”. “Khi họ bắt tay nhau, họ trông giống như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, và rất vui mừng khi được gặp lại nhau”, tờ báo viết.

Cơ quan Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ các quan chức chính phủ hàng đầu, chưa trả lời câu hỏi của Tass về việc liệu chuyến đi chung của các nhà lãnh đạo có được thỏa thuận trước với phía Nga hay không.

Tờ The Hill của Mỹ đã nhắc lại ít nhất hai lần các nhà lãnh đạo nước ngoài đi trên chiếc limousine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đều trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Năm 2017, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng nhau đến Điện Elysee ở Paris trên chiếc limousine “The Beast”.

Cùng năm đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đi trên chiếc limousine của nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Florida.

Tháng 6/2010, ông Dmitry Medvedev - lúc đó là Tổng thống Nga - từng bước lên chiếc limousine của tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama trong chuyến thăm Arlington (bang Virginia).

Minh Hạnh
RT, Tass
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Alaska #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Ukraine #Cadillac One #Aurus #limousine The Beast

Xem thêm

Cùng chuyên mục