Tổng thống Nga phá vỡ truyền thống trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bước lên chiếc Cadillac One bọc thép mang tên “The Beast” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thay vì sử dụng xe riêng trong chuyến thăm Alaska.

Khoảnh khắc lãnh đạo hai siêu cường ngồi chung một chiếc xe. (Ảnh: NBC)

Đêm 15/8 (giờ Việt Nam), chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp xuống sân bay Alaska dưới sự chào đón của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đứng trên thảm đỏ, tươi cười bắt tay người đồng cấp Nga bước xuống từ chuyên cơ. Hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn. Sau đó, họ chụp chung một bức ảnh trước khi ông Putin lên xe của ông Trump và rời đi.

Truyền thông Nga cho biết, Tổng thống Nga Putin đã không sử dụng chiếc limousine Aurus của mình, mà đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trên xe bọc thép đến địa điểm hội đàm song phương.

(Nguồn: RT)

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, ông Trump đã mời ông Putin lên xe cùng, và Tổng thống Nga đồng ý.

Một nhà sản xuất của NBC News đã phát hiện một chiếc xe biển số Mátxcơva trên đường băng, dường như đậu sẵn để chờ đợi ông Putin, nhưng ông không sử dụng.

Tờ Wall Street Journal mô tả quyết định của Tổng thống Nga Putin là “phá vỡ truyền thống”, vì ông thường dùng xe riêng trong các chuyến công du.

Tờ New York Times cho biết, “rất hiếm khi lãnh đạo của hai siêu cường, đặc biệt là hai quốc gia đối đầu, cùng đi trên một chiếc xe”.

Ông Trump và ông Putin dường như đã trò chuyện trực tiếp trên xe mà không cần phiên dịch viên, vì lãnh đạo Nga thông thạo tiếng Anh. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 phút.

Tờ La Repubblica của Ý nhận xét, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump “đã chào đón nhau như những người bạn cũ”. “Khi họ bắt tay nhau, họ trông giống như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, và rất vui mừng khi được gặp lại nhau”, tờ báo viết.

Cơ quan Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ các quan chức chính phủ hàng đầu, chưa trả lời câu hỏi của Tass về việc liệu chuyến đi chung của các nhà lãnh đạo có được thỏa thuận trước với phía Nga hay không.

Tờ The Hill của Mỹ đã nhắc lại ít nhất hai lần các nhà lãnh đạo nước ngoài đi trên chiếc limousine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đều trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Năm 2017, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng nhau đến Điện Elysee ở Paris trên chiếc limousine “The Beast”.

Cùng năm đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đi trên chiếc limousine của nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Florida.

Tháng 6/2010, ông Dmitry Medvedev - lúc đó là Tổng thống Nga - từng bước lên chiếc limousine của tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama trong chuyến thăm Arlington (bang Virginia).