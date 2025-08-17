Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Không khí căng thẳng trong cuộc điện đàm của lãnh đạo Mỹ - Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh Alaska "không hề dễ dàng", phóng viên tờ Axios đưa tin, trích dẫn nguồn thân cận.

myukraine.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Axios, Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky trong khoảng một giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ kết thúc hôm 15/8. Tham gia cuộc điện đàm còn có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff. Cả hai quan chức này đều đã góp mặt trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Nga.

Sau đó, các lãnh đạo Anh, Pháp, Ý, Đức, Phần Lan, Ba Lan, cũng như Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cũng tham gia cuộc điện đàm, kéo dài thêm 30 phút.

Phóng viên Axios mô tả cuộc điện đàm là "không dễ dàng" nhưng không tiết lộ chi tiết, chỉ nói thêm rằng ông Trump nhấn mạnh "một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng sẽ tốt hơn lệnh ngừng bắn".

Tổng thống Mỹ sau đó xác nhận quan điểm này, cho biết: "Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một thoả thuận hoà bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt giao tranh, chứ không phải một thoả thuận ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không có hiệu lực”.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn tin khác cho biết, Tổng thống Trump đã nói trong cuộc điện đàm rằng “mặc dù Ukraine có quyền tự quyết định sẽ làm gì với lãnh thổ của mình, nhưng lập trường của Nga không thay đổi”.

Nga được cho là vẫn muốn Kiev công nhận quyền kiểm soát của Mátxcơva với toàn bộ khu vực Donbass. Tuy nhiên, Nga cũng sẵn sàng từ bỏ các vùng đất thuộc Zaporizhzhia và Kherson mà họ hiện không kiểm soát. Yêu cầu này trên thực tế là đóng băng tiền tuyến hiện tại, trong bối cảnh lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ Lugansk và phần lớn Donetsk.

Các nguồn tin tiết lộ, ông Trump đã nói với lãnh đạo Ukraine và châu Âu rằng ông có thể giúp đảm bảo an ninh của Ukraine mà không cần sự tham gia của NATO. Ông gợi ý Tổng thống Putin sẽ đồng ý với điều này.

Tổng thống Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Trump, hai bên đã thống nhất ông Zelensky sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để thảo luận trực tiếp về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Ukraine và các nước phương Tây đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trong nhiều tháng. Nga chưa từng loại trừ ý tưởng này, nhưng họ lập luận rằng một bước đi như vậy sẽ cho phép Kiev tiếp nhận thêm vũ khí của phương Tây, tiếp tục huy động quân đội và phục hồi tổn thất trong bối cảnh lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đều ca ngợi cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả. Ông Trump cho biết phái đoàn Nga - Mỹ đã tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột, đồng thời thúc giục ông Zelensky "đạt được một thỏa thuận".

Minh Hạnh
RT, Bloomberg, Axios
#Nga #Ukraine #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục