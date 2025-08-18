Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Đàm phán hòa bình chưa thành công, Tư lệnh Ukraine dự đoán Nga sắp mở đợt tấn công mới

Minh Hạnh

TPO - Tư lệnh quân đội Ukraine mô tả tình hình tiền tuyến là “rất khó khăn”, và dự đoán sẽ có một cuộc tấn công mới của Nga ở phía nam đất nước.

1451741.jpg
(Ảnh: Tass)

Trả lời báo giới Ukraine, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng Nga đang tập hợp lại và tập trung vào hai hướng chính.

Một là Pokrovsk ở Donetsk, vì đây “vẫn là một vị trí quan trọng đối với Nga”. Quân đội Ukraine trước đó ước tính Nga đã tập trung hơn 100.000 quân nhân tại khu vực này.

Ngoài ra, Nga cũng đang điều động các đơn vị đến mặt trận Zaporizhzhia, vốn ít suy chuyển trong năm qua.

“Đây sẽ là hướng thứ hai mà Nga dự định phát động các cuộc tấn công chủ động. Mục tiêu là xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ mà Kiev đang kiểm soát”.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Nga đã áp dụng cái mà ông gọi là chiến thuật "ngàn nhát cắt" theo hướng Pokrovsk, sử dụng các nhóm tấn công nhỏ.

“Họ đã đạt được một số thành công khi các nhóm của họ tiến thêm 10 - 12 km về phía một số khu định cư của chúng tôi. Tuy nhiên, Ukraine đã triển khai thêm lực lượng, bao gồm cả các đơn vị không quân, và đối phương đang mất tinh thần”.

Vị chỉ huy Ukraine cũng nói về những nỗ lực bảo toàn quân số, nơi quân đội nước này đang bị lực lượng Nga áp đảo.

Các nhà phân tích cho biết, bước tiến của Nga ở chiến trường miền đông đã gia tăng trong năm nay, mặc dù thiếu những đột phá lớn. Lực lượng Nga ước tính đã giành được hơn 600 km2 lãnh thổ trong tháng 7.

Phát biểu vài giờ trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích các cuộc tấn công của Nga vào các khu vực Kharkiv, Zaporizhzhia và Sumy.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi phải tìm kiếm sự hỗ trợ để chấm dứt các cuộc tấn công của Nga”, ông Zelensky nói. “Mọi người đều tìm kiếm hòa bình và an ninh thực sự. Nhưng ngay lúc này, Nga đang tấn công Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy và Odesa”.

Minh Hạnh
CNN
#Nga #Ukraine #Donetsk #Zaporizhzhia #Pokrovsk #Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi

