Tên lửa Iskander tập kích trận địa HIMARS của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iskander-M phá hủy hệ thống phóng loạt HIMARS của Ukraine tại vùng Sumy.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã triển khai một hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS ở Sumy, giáp biên giới với Nga. Lực lượng Ukraine dự kiến tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm, tuy nhiên, máy bay không người lái của quân đội Nga đã sớm phát hiện ra mục tiêu trên.

Tọa mục tiêu nhanh chóng được truyền về sở chỉ huy quân đội Nga, ngay sau đó một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã phóng tới và kích hoạt đầu đạn nổ ngay trên bệ phóng HIMARS.



"Vụ tập kích đã phá hủy hoàn toàn bệ phóng, phương tiện phụ trợ, đồng thời hạ 10 binh sĩ Ukraine", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công.

HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này đã trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ mùa hè năm 2022.

Các hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 80 km (với tên lửa ATACMS lên tới 300 km), đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công các vị trí của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga nhiều lần khẳng định tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander đã chứng minh khả năng chống lại loại vũ khí này một cách hiệu quả.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.