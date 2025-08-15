Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tên lửa Iskander tập kích trận địa HIMARS của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iskander-M phá hủy hệ thống phóng loạt HIMARS của Ukraine tại vùng Sumy.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã triển khai một hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS ở Sumy, giáp biên giới với Nga. Lực lượng Ukraine dự kiến tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm, tuy nhiên, máy bay không người lái của quân đội Nga đã sớm phát hiện ra mục tiêu trên.

Tọa mục tiêu nhanh chóng được truyền về sở chỉ huy quân đội Nga, ngay sau đó một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã phóng tới và kích hoạt đầu đạn nổ ngay trên bệ phóng HIMARS.

"Vụ tập kích đã phá hủy hoàn toàn bệ phóng, phương tiện phụ trợ, đồng thời hạ 10 binh sĩ Ukraine", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công.

HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này đã trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ mùa hè năm 2022.

Các hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 80 km (với tên lửa ATACMS lên tới 300 km), đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công các vị trí của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga nhiều lần khẳng định tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander đã chứng minh khả năng chống lại loại vũ khí này một cách hiệu quả.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Quỳnh Như
Topwar
#Iskander #HIMARS #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #tên lửa đạn đạo #vũ khí quân sự #Sumy

Xem thêm

Cùng chuyên mục