Ba Lan chi hàng tỷ đô la hiện đại hóa máy bay chiến đấu F-16

Quỳnh Như

TPO - Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD với Mỹ để hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện có. Việc nâng cấp này không chỉ củng cố thế trận răn đe của Ba Lan mà còn giúp Warsaw mở rộng đáng kể năng lực của không quân trong việc chống lại các mối đe dọa trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm thứ Tư (13/8) thông báo, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD với Chính phủ Mỹ để nâng cấp toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng, ông Kosiniak-Kamysz cho biết thỏa thuận với Mỹ bao gồm việc nâng cấp toàn bộ 48 máy bay F-16C/D Block 52+ lên cấu hình F-16V Block 72 tiên tiến. Quá trình hiện đại hóa sẽ diễn ra tại nhà máy hàng không quân sự Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 ở thành phố Bydgoszcz.

"Máy bay F-16 đang là lực lượng chủ chốt của Không quân Ba Lan. Mặc dù phiên bản C/D vẫn rất tốt, nhưng không còn phù hợp để chống lại các mối đe dọa an ninh hiện tại sau hơn 20 năm sử dụng", ông lưu ý.

95e24a4e-2484-4f98-867f-310208914fe9.png

Thỏa thuận này đánh dấu một trong những chương trình nâng cấp đơn lẻ lớn nhất dành cho F-16 tại châu Âu và diễn ra trong bối cảnh Warsaw đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.

Ba Lan có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng từ 4,7% GDP năm nay lên 5% vào năm tới. Nếu đạt được mục tiêu này, Ba Lan sẽ là một trong những quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tiên đạt được mục tiêu chi tiêu đã đề ra trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 6.

Ngoài ra, đến năm 2030, Ba Lan dự kiến số xe tăng của nước này sẽ vượt qua tổng số xe tăng của Anh, Đức, Pháp và Ý cộng lại sau khi ký một thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro vào tháng trước với công ty quốc phòng Hàn Quốc Hyundai Rotem để mua thêm 180 xe tăng chiến đấu chủ lực K2.

F-16V Block 72 đại diện cho phiên bản tiên tiến nhất của nền tảng Viper đã được chứng minh trong điều kiện chiến đấu thực tế. Được thiết kế bởi Lockheed Martin, máy bay tích hợp các hệ thống hiện đại bao gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Northrop Grumman APG-83, cung cấp khả năng theo dõi đồng thời hơn 20 mục tiêu và lập bản đồ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết.

Nếu như phiên bản F-16C/D Block 52+ hiện tại đã giữ vị thế vững chắc ở sườn phía đông của NATO, thì cấu hình F-16V Block 72 sẽ thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nền tảng thế hệ thứ năm như F-35 bằng cách bổ sung khả năng tác chiến tập trung vào mạng lưới và nâng cao nhận thức tình huống.

Tuy nhiên, không giống như F-35 được tối ưu hóa khả năng tàng hình, F-16V nâng cấp vẫn giữ được tính linh hoạt về tải trọng cao hơn và chi phí vận hành thấp hơn, khiến nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động tác chiến kéo dài.

Quỳnh Như
Reuters
