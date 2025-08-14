Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân

TPO - Các bức ảnh vệ tinh được công bố gần đây cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, theo Reuters.

Nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (trụ sở tại California) và Decker Eveleth thuộc tổ chức nghiên cứu và phân tích CNA (trụ sở tại Virginia) đã đưa ra những đánh giá dựa trên hình ảnh vệ tinh được chụp tại quần đảo Novaya Zemlya trong những tuần gần đây.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị tại địa điểm thử nghiệm Pankovo ở đảo Yuzhny, thuộc quần đảo Novaya Zemlya, ngày 7/8.

Các chuyên gia nhận định, Nga đã gia tăng đáng kể hoạt động tại bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya ở Biển Barents, bao gồm nhân sự, thiết bị, tàu thuyền và máy bay, tương tự vụ thử nghiệm mà nước này thực hiện trước đó với dòng tên lửa 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

"Chúng ta có thể thấy nhiều hoạt động tại bãi thử, bao gồm cả lượng vật tư khổng lồ được đưa đến để hỗ trợ cũng như hoạt động di chuyển tại nơi phóng tên lửa", ông Jeffrey Lewis cho biết. Theo ông, cuộc thử nghiệm có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần này.

Một nguồn tin giấu tên trong các cơ quan an ninh phương Tây cũng xác nhận Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik.

Hiện, giới chức quân sự Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Hai nhà nghiên cứu cho biết đã phân tích các hình ảnh vệ tinh bãi thử Pankovo từ tháng 7, và tiếp tục theo dõi sau khi có thông tin Nga đã đóng cửa một vùng không phận dài 500 km dọc theo bờ biển phía tây của quần đảo Novaya Zemlya, từ ngày 7 đến ngày 12/8. Theo cảnh báo hàng không (NOTAM) do cơ quan hàng không Nga ban hành, khu vực bị hạn chế này rộng khoảng 40.000km².

Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury lưu ý rằng, hai máy bay được trang bị để thu thập dữ liệu thử nghiệm đã đậu tại sân bay quân sự Rogachevo của quần đảo từ giữa tháng 7. Trong khi các xe container vận chuyển, thiết bị và nhân sự đã đến bãi thử Pankovo kể từ cuối tháng 7.

Trước đó, trang tin Barents Observer cho biết đã nghiên cứu chuyển động của tàu thuyền, dịch vụ theo dõi chuyến bay thông qua các hình ảnh vệ tinh trực tuyến tại khu vực bãi thử Pankovo. Theo ấn phẩm, ít nhất 4 tàu neo tại vịnh ngay bên ngoài bãi thử đã vào vị trí quan sát từ phía tây eo biển Matochkin tới vịnh Murman. Hoạt động này rất có thể liên quan đến việc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik trong thời gian tới.