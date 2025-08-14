Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tiêm kích tàng hình F-35 Ý áp sát máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Quỳnh Như

TPO - Ý đã điều hai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 để chặn máy bay quân sự Nga trên biển Baltic hôm thứ Tư (13/8).

Bộ Tư lệnh Không quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, ngày 13/8, hai máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Ý đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Amari ở Estonia trong khuôn khổ nhiệm vụ Kiểm soát Không phận của NATO để chặn máy bay Nga hoạt động gần không phận liên minh. Sự việc đánh dấu lần đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Ý được triển khai trong vai trò như vậy trên vùng biển Baltic.

168d3b58-8d7a-43d5-b87b-8f79ca898c8e-1.jpg

Theo cơ quan này, nhiệm vụ hôm 13/8 liên quan đến một chiếc Sukhoi Su-24 Fencer và một chiếc Sukhoi Su-27 Flanker, cả hai đều hoạt động mà không có kế hoạch bay và thiết bị thu phát tín hiệu.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Su-24 là máy bay hai động cơ, được thiết kế cho các nhiệm vụ tầm thấp và tấn công chính xác. Trong khi đó, Su-27 là dòng máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tầm xa, có khả năng cơ động cao, thường được sử dụng để hộ tống và bảo vệ máy bay tấn công.

Máy bay F-35 của Ý mang đến khả năng tàng hình, radar và cảm biến tiên tiến cùng khả năng chia sẻ dữ liệu mạng cho phép máy bay phát hiện, phân loại và theo dõi nhiều mối đe dọa. Ưu thế công nghệ này không chỉ nâng cao năng lực răn đe của NATO mà còn cho phép thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Quỳnh Như
Army Recognition
#F-35 #Nga #Biển Baltic #máy bay chiến đấu #NATO #máy bay tàng hình #áp sát #ngăn chặn

