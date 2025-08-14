Tiêm kích tàng hình F-35 Ý áp sát máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Bộ Tư lệnh Không quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, ngày 13/8, hai máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Ý đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Amari ở Estonia trong khuôn khổ nhiệm vụ Kiểm soát Không phận của NATO để chặn máy bay Nga hoạt động gần không phận liên minh. Sự việc đánh dấu lần đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Ý được triển khai trong vai trò như vậy trên vùng biển Baltic.

Theo cơ quan này, nhiệm vụ hôm 13/8 liên quan đến một chiếc Sukhoi Su-24 Fencer và một chiếc Sukhoi Su-27 Flanker, cả hai đều hoạt động mà không có kế hoạch bay và thiết bị thu phát tín hiệu.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Su-24 là máy bay hai động cơ, được thiết kế cho các nhiệm vụ tầm thấp và tấn công chính xác. Trong khi đó, Su-27 là dòng máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tầm xa, có khả năng cơ động cao, thường được sử dụng để hộ tống và bảo vệ máy bay tấn công.

Máy bay F-35 của Ý mang đến khả năng tàng hình, radar và cảm biến tiên tiến cùng khả năng chia sẻ dữ liệu mạng cho phép máy bay phát hiện, phân loại và theo dõi nhiều mối đe dọa. Ưu thế công nghệ này không chỉ nâng cao năng lực răn đe của NATO mà còn cho phép thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực.