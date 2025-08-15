Khoảnh khắc tiêm kích F-35B của Anh lần đầu hạ cánh xuống tàu khu trục Nhật Bản

TPO - Máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Hải quân Anh đã thực hiện việc cất và hạ cánh trên tàu khu trục JS Kaga của Nhật Bản như một phần của Chiến dịch Highmast.

Theo Hải quân Anh, hai máy bay F-35B thuộc Phi đội Không quân Hải quân 809 (NAS) đã thực hiện các hoạt động bay chéo, cất và hạ cánh trên tàu khu trục JS Kaga (DDH-184) của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ngoài ra, hai máy bay F-35B thuộc Phi đội Tấn công Tiêm kích Thủy quân Lục chiến Mỹ (VMFA) 242 cũng đã thực hiện bài huấn luyện tương tự. Các thành viên của Hải quân Anh, Không quân Anh (RAF) và Thủy quân Lục chiến Mỹ đã có mặt trên boong tàu Kaga để hỗ trợ các hoạt động bay.

"Các hoạt động trên là một phần của cuộc tập trận trên boong tàu, có thể được coi như 'màn phô diễn sức mạnh' của liên minh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Hải quân Anh cho biết.

Tháng 4/2025, Hải quân Anh thông báo, tàu sân bay HMS Prince of Wales (R09) và các tàu hộ tống đã rời căn cứ hải quân Plymouth và Portsmouth để hướng đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bắt đầu nhiệm vụ kéo dài tám tháng nhằm thể hiện sức mạnh và cam kết của Anh cùng các đồng minh trong việc duy trì an ninh và tự do trong khu vực. Đợt triển khai này được gọi là Chiến dịch Highmast.

Tính từ thời điểm triển khai đến tháng 12/2025, nhóm tàu tác chiến Anh sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận và hoạt động với các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của hàng chục đồng minh ở Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á, Nhật Bản và Úc. Hoạt động lớn đầu tiên là cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Pháp.

Nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai bao gồm: HMS Prince of Wales (tàu sân bay lớp Queen Elizabeth), HMS Dauntless (tàu khu trục phòng không Type 45), HMS Richmond (tàu khu trục chống ngầm Type 23), RFA Tidespring (tàu chở dầu hỗ trợ), HMCS Ville de Quebec (tàu khu trục lớp Halifax của Canada), HNoMS Roald Amundsen và HNoMS Maud (tàu khu trục và tàu chở dầu của Na Uy). Ngoài ra còn có máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning của không quân và hải quân, trực thăng Merlin Mk2 và Mk4, Wildcats cũng như máy bay không người lái.

Ban đầu có hơn 2.500 binh sĩ tham gia, bao gồm lực lượng Anh, Na Uy, Canada và Tây Ban Nha, tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ tăng lên 4.500 trong các cuộc tập trận cao điểm.