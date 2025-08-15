Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba thành viên NATO tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Romania cho biết nước này cùng với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng lực lượng đặc nhiệm chung để rà phá bom mìn ở Biển Đen, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu cho biết, Romania cùng với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng lực lượng đặc nhiệm chung để rà phá bom mìn ở Biển Đen.

Theo ông Ionut Mosteanu, nhiệm vụ này dự kiến sẽ bổ sung lực lượng tuần tra để bảo vệ các cơ sở năng lượng và tuyến đường thương mại khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng.

"Dự án này sẽ phải được mở rộng thành dự án tuần tra trong những năm tới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh", ông nói.

min.jpg

Kể từ khi Nga-Ukraine xảy ra xung đột, Biển Đen đã trở thành chiến trường trọng yếu trong việc triển khai các hoạt động quân sự. Đi kèm với đó là mối đe dọa từ ngư lôi, gây hư hại cho một số tàu thương mại và cản trở vận chuyển ngũ cốc, dầu mỏ trong khu vực.

Năm 2024, Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ (các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO) thành lập nhóm rà phá bom mìn chung. Gần đây, Ukraine cũng đề xuất Bulgaria tham gia sáng kiến tương tự, với mục tiêu bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt.

Quỳnh Như
Reuters
