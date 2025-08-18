Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga tuyên bố phá âm mưu đánh bom Cầu Crimea

Minh Hạnh

TPO - Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một kế hoạch đánh bom xe trên Cầu Crimea được cho là do Ukraine dàn dựng.

tass-62205463.jpg
Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

Cụ thể, một chiếc xe điện Chevrolet Volt gắn thiết bị nổ tự chế cực mạnh đã được đưa đến Nga từ Ukraine, thông qua nước thứ ba là Georgia.

Theo kế hoạch, chiếc xe sẽ được chuyển đến tỉnh Krasnodar (miền Nam nước Nga) bằng xe tải chở ô tô, sau đó “được giao cho một tài xế khác”.

Người này được cho là sẽ lái chiếc xe đến Nga qua Cầu Crimea và kích hoạt thiết bị nổ.

“Bất chấp mọi nỗ lực che giấu của Ukraine, các sĩ quan FSB đã kịp thời phát hiện kế hoạch, xác định và vô hiệu hóa các thiết bị nổ, đồng thời bắt giữ tất cả những người tham gia vận chuyển thiết bị này đến lãnh thổ Nga”, trích thông báo của FSB.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Cơ quan này lưu ý, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, Ukraine cố gắng tấn công Cầu Crimea, còn được gọi là Cầu Kerch. Vào tháng 4, cơ quan an ninh Belarus đã chặn một chiếc xe tải nhỏ chở hơn 500 kg thuốc nổ tổng hợp, được cho là để tấn công tuyến đường giao thông chiến lược nối liền tỉnh Krasnodar và Crimea.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #Cầu Crimea #đánh bom xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục