Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga khẳng định không có ý định tấn công NATO, sẵn sàng cam kết pháp lý

Minh Hạnh

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố, Mátxcơva sẵn sàng khẳng định bằng một thỏa thuận pháp lý rằng nước này không có kế hoạch tấn công các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU).

pyhlses2urnmngnrbts7bsuedi.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp ngày 22/12 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai về vấn đề an ninh quốc tế, Thứ trưởng Ryabkov cho rằng phương Tây dường như không thể thoát khỏi ý niệm sai lầm về việc Nga sẽ tấn công họ.

“Chúng tôi chắc chắn không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO. Nga không theo đuổi các mục tiêu gây hấn như một số người đồn đại”, Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Mátxcơva "thậm chí sẵn sàng hợp pháp hóa điều này, như một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng hiện nay dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt."

"Tuy nhiên, rất ít nước ở châu Âu sẵn sàng xây dựng một cấu trúc như vậy”, ông nhận định.

Về căng thẳng Nga - Mỹ, Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo Nga sẽ đưa ra phản ứng tương tự nếu Mỹ quyết định nối lại các vụ thử hạt nhân.

Theo ông Ryabkov, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao liên quan đến sự ổn định chiến lược. Dù vậy, sẽ cần một thời gian khá dài và nỗ lực thực sự từ cả hai phía để bình thường hóa quan hệ song phương.

"Thành công của cuộc đối thoại Nga - Mỹ đang diễn ra không phải là điều đã được định trước. Xét đến những đổ vỡ mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để lại trong quan hệ của chúng ta với Mỹ, việc hàn gắn sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực và mong muốn thực sự từ cả hai phía", ông nói.

Minh Hạnh
Tass
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Nga #Mỹ #NATO #EU #Liên minh Châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục