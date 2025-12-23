Nga khẳng định không có ý định tấn công NATO, sẵn sàng cam kết pháp lý

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố, Mátxcơva sẵn sàng khẳng định bằng một thỏa thuận pháp lý rằng nước này không có kế hoạch tấn công các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp ngày 22/12 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai về vấn đề an ninh quốc tế, Thứ trưởng Ryabkov cho rằng phương Tây dường như không thể thoát khỏi ý niệm sai lầm về việc Nga sẽ tấn công họ.

“Chúng tôi chắc chắn không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO. Nga không theo đuổi các mục tiêu gây hấn như một số người đồn đại”, Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Mátxcơva "thậm chí sẵn sàng hợp pháp hóa điều này, như một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng hiện nay dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt."

"Tuy nhiên, rất ít nước ở châu Âu sẵn sàng xây dựng một cấu trúc như vậy”, ông nhận định.

Về căng thẳng Nga - Mỹ, Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo Nga sẽ đưa ra phản ứng tương tự nếu Mỹ quyết định nối lại các vụ thử hạt nhân.

Theo ông Ryabkov, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao liên quan đến sự ổn định chiến lược. Dù vậy, sẽ cần một thời gian khá dài và nỗ lực thực sự từ cả hai phía để bình thường hóa quan hệ song phương.

"Thành công của cuộc đối thoại Nga - Mỹ đang diễn ra không phải là điều đã được định trước. Xét đến những đổ vỡ mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để lại trong quan hệ của chúng ta với Mỹ, việc hàn gắn sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực và mong muốn thực sự từ cả hai phía", ông nói.