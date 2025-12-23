Tổng thống Donald Trump: Mỹ cần sáp nhập Greenland vì an ninh quốc gia

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại mong muốn sáp nhập Greenland - hòn đảo rộng lớn do Đan Mạch kiểm soát, đồng thời cho biết đặc phái viên do ông bổ nhiệm đến hòn đảo này sẽ “dẫn đầu nỗ lực sáp nhập”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên vào ngày 22/12. “Nhìn dọc theo bờ biển, bạn sẽ thấy tàu Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải có Greenland”.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau khi ông bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland. Tổng thống Trump cho biết, ông bổ nhiệm Thống đốc Landry vì “ông ấy là một người giỏi đàm phán”.

Đan Mạch, quốc gia phản đối mạnh mẽ ý định sáp nhập Greenland của Tổng thống Trump, đã triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối việc bổ nhiệm ông Landry.

“Bỗng nhiên xuất hiện một đặc phái viên của tổng thống Mỹ, người mà theo lời ông ấy, được giao nhiệm vụ giành quyền kiểm soát Greenland. Điều này, tất nhiên, hoàn toàn không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói trên kênh TV2.

Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong một tuyên bố đáp lại việc bổ nhiệm ông Landry, rằng hòn đảo sẽ tự quyết định tương lai của mình.

Tại cuộc họp báo ngày 22/12, Tổng thống Trump bác bỏ quyền kiểm soát của Đan Mạch đối với Greenland.

"Đan Mạch không hề chi tiền ở đó, họ không cung cấp sự bảo vệ về quân sự", Tổng thống Trump nói. "Họ nói rằng người Đan Mạch đã ở đó cách đây 300 năm, hoặc có gì đó liên quan đến một con thuyền. Tôi chắc chắn chúng tôi cũng đã đến đó bằng thuyền”.

Greenland, một hòn đảo với dân số khoảng 57.000 người, có quyền tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009, nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành đánh bắt cá và trợ cấp của Đan Mạch. Vị trí chiến lược của hòn đảo giữa châu Âu và Bắc Mỹ khiến khu vực này trở thành một địa điểm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng sự giàu có về khoáng sản của hòn đảo dường như đã làm tăng mối quan tâm của Mỹ, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không quan tâm đến Greenland vì khoáng sản.

"Chúng tôi có rất nhiều mỏ khoáng sản, dầu mỏ… chúng tôi có nhiều dầu mỏ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới”, ông Trump nói.