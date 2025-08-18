Tổng thống Ukraine đến Washington, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì lời mời, nhấn mạnh rằng mục tiêu của Ukraine và các đối tác là chấm dứt xung đột “một cách nhanh chóng và đáng tin cậy”, với một nền hòa bình bền vững.

Ông cũng nhắc đến sai lầm của các năm trước, khi Ukraine "bị buộc phải từ bỏ Crimea và một phần Donbas", nhấn mạnh rằng "những đảm bảo an ninh" năm 1994 đã không hiệu quả. Với tuyên bố này, Tổng thống Ukraine dường như đang công khai phản bác ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấp nhận quyền kiểm soát của Nga ở Crimea hoặc Donbas để đổi lấy hòa bình.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Ukraine lúc khoảng 0h ngày 19/8 (giờ Việt Nam). Cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo sẽ kéo dài khoảng một tiếng. Sau đó, ông Trump sẽ gặp gỡ các lãnh đạo châu Âu.

Các quan chức châu Âu đến Nhà Trắng bao gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.