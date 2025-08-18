Nga bắn hạ 300 máy bay không người lái Ukraine chỉ trong một ngày

TPO - Lực lượng Nga đã bắn hạ 300 máy bay không người lái của Ukraine và tấn công các kho chứa tên lửa Sapsan ở nước này, trong bối cảnh giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra tại Donetsk.

Trong thông báo ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bốn quả bom dẫn đường và 300 máy bay không người lái đã bị phòng không Nga bắn hạ ở Ukraine.

Cùng lúc đó, các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã được sử dụng để tấn công các kho chứa tên lửa Sapsan của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành được các vị trí thuận lợi hơn gần khu định cư Zolotyi Kolodiaz ở Donetsk. Tuy nhiên, các blog quân sự của Ukraine cho thấy, bước tiến của lực lượng Nga đã bị chặn lại.

Cũng trong ngày 17/8, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Voronezh của Nga, tấn công cơ sở hạ tầng của nhà ga Liski.

Nhà ga Liski. (Ảnh: Pravda)

Chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Lực lượng Biên phòng Nhà nước và các đơn vị khác thuộc lực lượng quốc phòng Ukraine.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công đã làm gián đoạn giao thông đường sắt và ngăn chặn các đoàn tàu di chuyển qua nhà ga, gây gián đoạn nguồn cung cấp đạn dược và nhân sự cho lực lượng Nga.

DIU nhấn mạnh, nhà ga Liski là một trung tâm đường sắt quan trọng trong hệ thống hậu cần của các đơn vị quân đội Nga.