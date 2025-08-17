Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tình báo Mỹ thừa nhận Patriot gặp khó trước tên lửa đạn đạo của Nga

Quỳnh Như

TPO - Nga đang gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo với khả năng cơ động được cải tiến, trong khi hiệu quả của tên lửa Patriot trước các mối đe dọa này lại ngày càng giảm sút, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ.

Báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết, các tên lửa đạn đạo hiện đại của Nga có khả năng thay đổi quỹ đạo và cơ động, khác với quỹ đạo đạn đạo thông thường, khiến việc đánh chặn chúng bằng các hệ thống phòng không Patriot trở nên khó khăn hơn.

Diễn biến này không chỉ đáng lo ngại đối với Ukraine, vốn đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc chiến khi Nga củng cố vị thế ở miền Đông Ukraine, mà còn đối với nhiều quốc gia phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi đang trực tiếp vận hành hệ thống này.

41fb2bf2-5723-47eb-930a-6059893824c0.png

Cho đến nay, Ukraine đã nhận được ba hệ thống Patriot từ Mỹ, hai hệ thống từ Đức, một hệ thống từ Romania và một hệ thống khác từ các thành viên NATO. Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng đang nỗ lực cung cấp thêm các hệ thống này cho Kiev.

Được biết, Ukraine hiện đang triển khai Patriot để bảo vệ bầu trời và các thành phố trước những cuộc tấn công tên lửa, máy bay không người lái của Nga. Đáng chú ý, khả năng cơ động ngày càng tăng của tên lửa đạn đạo Nga đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn có thể xuyên thủng mạng lưới phòng không của Kiev.

Theo báo cáo, những tên lửa như vậy đã được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine hồi tháng 6 và tháng 7/2025.

Mặc dù báo cáo không nêu rõ loại tên lửa đạn đạo cụ thể nào cũng như những cải tiến được thực hiện để tăng cường khả năng cơ động của nó, tuy nhiên, người phát ngôn Không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat trước đó đã đề cập đến việc Nga nâng cấp tên lửa Iskander-M.

Theo quan chức này, các tên lửa cải tiến được Nga trang bị hệ thống gây nhiễu radar và sử dụng quỹ đạo bán đạn đạo, khiến hệ thống Patriot khó tính toán điểm đánh chặn.

Bên cạnh việc hiệu quả của Patriot đang giảm sút, một mối lo ngại lớn khác đối với Ukraine là nước này không thể tăng cường nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot, bởi Kiev hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng đang gặp khó khăn với số lượng tên lửa đánh chặn Patriot hạn chế trong kho vũ khí của mình.

Quỳnh Như
