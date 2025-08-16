Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hàng trăm thiết bị Starlink rơi vào tay quân đội Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết, phần lớn thiết bị vệ tinh đầu cuối Starlink chuyển cho Ukraine hiện đang hoạt động ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tổng thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) gần đây đã công bố một báo cáo liên quan đến việc cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine.

Theo báo cáo, USAID cùng với SpaceX đã cung cấp cho Ukraine 5.175 thiết bị đầu cuối Starlink vào năm 2022 với tổng trị giá khoảng 3 triệu USD, để hỗ trợ các dịch vụ dân sự và kết nối internet sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra. Trong số này, 1.508 thiết bị đầu cuối đã được USAID mua và 3.667 thiết bị được SpaceX cung cấp miễn phí.

Tuy nhiên, báo cáo đã phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong việc giám sát thiết bị. USAID đã không giám sát thiết bị đúng cách, dẫn đến gần một nửa số thiết bị đầu cuối đang hoạt động nằm ở những khu vực do Nga kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần.

"USAID không biết các thiết bị đầu cuối này nằm ở đâu hoặc chúng được sử dụng như thế nào", báo cáo nêu rõ.

stl.jpg

Theo USAID, việc theo dõi các thiết bị đầu cuối sau khi bàn giao cho Ukraine là không khả thi bởi các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc của Nga.

Đầu năm 2024, Ukraine cáo buộc quân đội Nga sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink được mua thông qua các công ty tư nhân của nước này. Tuy nhiên, Điện Kremlin và người đứng đầu SpaceX, ông Elon Musk sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Vào tháng 5/2024, Lầu Năm Góc xác nhận đang tích cực hợp tác với Ukraine và SpaceX để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thiết bị đầu cuối này, mặc dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Hồi cuối tháng 7 năm nay, dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX ghi nhận sự cố mất kết nối diện rộng kéo dài khoảng 2,5 giờ, bắt đầu từ 15h13 ngày 24/7. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng tại Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Đặc biệt, tình hình tuyến đầu của Ukraine cũng được báo cáo bị gián đoạn trong sự cố này.

Quỳnh Như
Reuters
#Starlink #Ukraine #Nga #thiết bị vệ tinh #USAID #SpaceX #quân đội Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục