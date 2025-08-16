Hàng trăm thiết bị Starlink rơi vào tay quân đội Nga

TPO - Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết, phần lớn thiết bị vệ tinh đầu cuối Starlink chuyển cho Ukraine hiện đang hoạt động ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tổng thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) gần đây đã công bố một báo cáo liên quan đến việc cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine.

Theo báo cáo, USAID cùng với SpaceX đã cung cấp cho Ukraine 5.175 thiết bị đầu cuối Starlink vào năm 2022 với tổng trị giá khoảng 3 triệu USD, để hỗ trợ các dịch vụ dân sự và kết nối internet sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra. Trong số này, 1.508 thiết bị đầu cuối đã được USAID mua và 3.667 thiết bị được SpaceX cung cấp miễn phí.

Tuy nhiên, báo cáo đã phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong việc giám sát thiết bị. USAID đã không giám sát thiết bị đúng cách, dẫn đến gần một nửa số thiết bị đầu cuối đang hoạt động nằm ở những khu vực do Nga kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần.

"USAID không biết các thiết bị đầu cuối này nằm ở đâu hoặc chúng được sử dụng như thế nào", báo cáo nêu rõ.

Theo USAID, việc theo dõi các thiết bị đầu cuối sau khi bàn giao cho Ukraine là không khả thi bởi các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc của Nga.

Đầu năm 2024, Ukraine cáo buộc quân đội Nga sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink được mua thông qua các công ty tư nhân của nước này. Tuy nhiên, Điện Kremlin và người đứng đầu SpaceX, ông Elon Musk sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Vào tháng 5/2024, Lầu Năm Góc xác nhận đang tích cực hợp tác với Ukraine và SpaceX để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thiết bị đầu cuối này, mặc dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.



Hồi cuối tháng 7 năm nay, dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX ghi nhận sự cố mất kết nối diện rộng kéo dài khoảng 2,5 giờ, bắt đầu từ 15h13 ngày 24/7. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng tại Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Đặc biệt, tình hình tuyến đầu của Ukraine cũng được báo cáo bị gián đoạn trong sự cố này.