Máy bay ném bom tàng hình B-2 gây chú ý khi xuất hiện tại thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Tại căn cứ quân sự ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng màn trình diễn "độc nhất vô nhị" với sự có mặt của máy bay ném bom hạng nặng B-2 và tiêm kích tàng hình F-35.

Hôm thứ Sáu (15/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage, Alaska. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bàn về hợp tác kinh tế, nỗ lực khôi phục quan hệ và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Truyền thông phương Tây mô tả, hai nhà lãnh đạo đã trải bước trên thảm đỏ tại căn cứ, với các máy bay chiến đấu F-22 được đặt ở hai bên.

Đáng chú ý, khi hai nhà lãnh đạo di chuyển, đội hình phi cơ gồm một chiếc máy bay ném bom B-2 và 4 tiêm kích tàng hình F-35 đã bay qua. Hai nhà lãnh đạo đã cùng ngẩng đầu lên để ngắm các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ.

Theo thông tin từ nguồn mở, Elmendorf là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu F-22, trong khi máy bay ném bom B-2 đã được điều đến căn cứ này trước ngày hội nghị thượng đỉnh diễn ra và các máy bay F-35 xuất kích từ Căn cứ Không quân Eielson gần đó.