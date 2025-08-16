Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay ném bom tàng hình B-2 gây chú ý khi xuất hiện tại thượng đỉnh Nga - Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tại căn cứ quân sự ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng màn trình diễn "độc nhất vô nhị" với sự có mặt của máy bay ném bom hạng nặng B-2 và tiêm kích tàng hình F-35.

Hôm thứ Sáu (15/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage, Alaska. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bàn về hợp tác kinh tế, nỗ lực khôi phục quan hệ và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Truyền thông phương Tây mô tả, hai nhà lãnh đạo đã trải bước trên thảm đỏ tại căn cứ, với các máy bay chiến đấu F-22 được đặt ở hai bên.

Đáng chú ý, khi hai nhà lãnh đạo di chuyển, đội hình phi cơ gồm một chiếc máy bay ném bom B-2 và 4 tiêm kích tàng hình F-35 đã bay qua. Hai nhà lãnh đạo đã cùng ngẩng đầu lên để ngắm các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ.

Theo thông tin từ nguồn mở, Elmendorf là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu F-22, trong khi máy bay ném bom B-2 đã được điều đến căn cứ này trước ngày hội nghị thượng đỉnh diễn ra và các máy bay F-35 xuất kích từ Căn cứ Không quân Eielson gần đó.

B-2 Spirit là một trong những máy bay ném bom chiến lược đa nhiệm của Mỹ, được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và radar tinh vi của đối phương. Máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và nhiệt hạch.

Máy bay được đưa vào phục vụ năm 1997, hiện Mỹ có khoảng 20 chiếc B-2 trong biên chế. Được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F118-GE-100 cho phép B-2 đạt tốc độ tối đa 1000 km/h, tốc độ hành trình 900 km/h, trần bay hơn 15.200m; tầm hoạt động khoảng 11.000 km mà không cần tái nạp nhiên liệu.

B-2 có thể mang theo từ 20 đến 30 tấn vũ khí, bao gồm bom lượn thông minh AGM-154 JSOW, tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM, bom xuyên phá GBU-57.

Quỳnh Như
