Trung Quốc hé lộ hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100

TPO - Trung Quốc lần đầu tiên công bố hình ảnh và video đầu tiên về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100, đồng thời tiết lộ thông tin chi tiết về hình dáng cũng như thông số kỹ thuật của loại vũ khí bí ẩn này.

Đài truyền hình trung ương CCTV gần đây đã công bố một tập phim tài liệu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó có phân đoạn dài hơn hai phút về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100.

Trong những lần xuất hiện trước đó, DF-100 luôn bị làm mờ trên phương tiện phóng tên lửa, gây khó khăn cho việc phân tích các thông số kỹ thuật và mô hình.

Đoạn phim được công bố cho thấy nhiều xe phóng, xe chỉ huy và các phương tiện hỗ trợ di chuyển ở khu vực không xác định. Các binh sĩ chuyển bệ phóng sang trạng thái chiến đấu, nhập dữ liệu mục tiêu trước khi khai hỏa tên lửa DF-100.

Hình ảnh tên lửa hành trình siêu thanh DF-100 được cắt từ đoạn phim do CCTV công bố.

Thông tin về thông số kỹ thuật của DF-100 lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 11/2024 tại Triển lãm hàng không Chu Hải. Thời điểm đó, giới chức Trung Quốc cho biết tên lửa có tầm bắn 3.000-4.000 km, tốc độ hành trình Mach 4. DF-100 có khả năng xuyên thủng mạnh mẽ, độ chính xác tấn công cao và thời gian phản ứng nhanh.

James Char, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore, cho biết: "DF-100 có nền tảng kép và có thể được triển khai thông qua các phương tiện phóng địa hình trên mặt đất hoặc từ các phương tiện phóng trên không như máy bay ném bom H-6N, mở rộng hiệu quả phạm vi tấn công lên đến 6.000 km".

Trong khi đó, ông Yun Sun - giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, sau khi quan sát đoạn phim đưa ra nhận định: "Bối cảnh đô thị rõ ràng nhằm minh họa tính linh hoạt và tính cơ động DF-100. Nếu nó được phóng gần các khu vực đô thị, đối phương sẽ khó xác định, nhắm mục tiêu và tiêu diệt hơn".

Theo ông, từ đoạn phim do PLA công bố, DF-100 dường như có đầu đạn hình nón sắc nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá siêu thanh và vây đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy tên lửa có tốc độ và khả năng cơ động cao. DF-100 sử dụng hệ thống đẩy ba giai đoạn, với một tên lửa đẩy nhiên liệu rắn để phóng, một động cơ phản lực dòng thẳng siêu thanh để duy trì khả năng bay trên không, và tăng độ cao ở giai đoạn cuối.

Ông Song Zhong Ping, chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, DF-100 cũng có thể nhắm vào các mục tiêu cố định.

"Ngoài các mục tiêu di chuyển chậm, nó được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu cố định, đặc biệt là các tài sản quân sự có giá trị cao", ông nói.

Ông Song lưu ý, hệ thống dẫn đường tổng hợp của tên lửa cho phép DF-100 đạt "độ chính xác cao trong các hoạt động chiến đấu, đưa nó trở thành một trong những vũ khí át chủ bài của PLA".