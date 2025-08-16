Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều đặc biệt trong chuyến bay của Tổng thống Nga Putin

Quỳnh Như

TPO - Các chuyến bay đến và rời Alaska của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được sự hộ tống đặc biệt từ nhiều máy bay trinh sát và chiến đấu. Cùng với đó, chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga cũng thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Bảy (16/8) đã công bố một đoạn video và cho biết, các máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã hộ tống một máy bay của Đội bay đặc biệt Rossiya chở Tổng thống Vladimir Putin từ Anchorage, Alaska về Nga.

Ông Dmitry Peskov chỉ đề cập đến máy bay chiến đấu F-22, tuy nhiên, theo đoạn video được công bố, chuyến bay còn có sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình F-35.

Các chiến đấu cơ Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Putin từ Alaska về Nga.

Theo các nguồn tin, việc hộ tống bằng máy bay F-22 là quy trình an ninh tiêu chuẩn dành cho các quan chức cấp cao khi rời khỏi không phận của Mỹ.

Được biết, trước đó, vào 22h50 (theo giờ Moscow) ngày 15/8, máy bay chở Tổng thống Putin trên đường từ Magadan, đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, vào thời điểm cao điểm, chuyến bay Đội bay đặc biệt Rossiya đã nhận được sự theo dõi của khoảng 500 nghìn người trên toàn thế giới, điều này cho thấy sự quan tâm toàn cầu đối với chuyến bay này. Có thông tin cho biết chuyến bay đến Alaska của Tổng thống Nga Putin được hộ tống bởi một máy bay cảnh báo sớm trên không Boeing E-3 Sentry thuộc Không quân Mỹ.

Hôm thứ Sáu (15/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage, Alaska. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bàn về hợp tác kinh tế, nỗ lực khôi phục quan hệ và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Phái đoàn cấp cao Nga tới Alaska dự hội nghị gồm Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov và đặc phái viên kinh tế của tổng thống Kirill Dmitriev.

