Lính trẻ đắp linh vật Ngựa đón Tết Nguyên đán

TPO - Dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi), sắc Xuân đã hiện lên rõ nét. Trong khuôn viên doanh trại, mô hình linh vật Ngựa đang dần hoàn thiện, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp rất riêng của người lính những ngày cuối năm.

Giữa nhịp sống quân ngũ nghiêm túc, kỷ luật, hình ảnh những người lính trẻ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) hóa “nghệ nhân” miệt mài đắp linh vật, vun trồng hoa cảnh... mang đến gam màu tươi mới cho doanh trại. Sau những giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ lại tranh thủ từng khoảng thời gian nghỉ để hoàn thiện từng chi tiết mô hình, từ khâu dựng khung, trộn vữa đến tạo hình, sơn trang trí.

Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, đây không chỉ là nhiệm vụ thi đua, mà còn là dịp để phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tình yêu đơn vị. Mỗi đường nét trên linh vật đều được chăm chút kỹ lưỡng, gửi gắm vào đó niềm háo hức đón Xuân và khát vọng về một năm mới bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện khâu tạo hình linh vật Ngựa.

Ngay từ đầu tháng 12, các tổ đắp mô hình đã bắt tay vào phác thảo ý tưởng. Linh vật Ngựa biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên, được các cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ lưỡng cả về hình dáng lẫn thần thái.

Trung úy Nguyễn Ngọc Khánh - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, người trực tiếp chỉ huy tổ làm mô hình, cho biết, để tạo nên linh vật đạt chất lượng, cán bộ, chiến sĩ phải tìm hiểu kỹ đặc trưng của con ngựa, từ dáng đứng, cơ bắp đến ánh nhìn.

“Đắp linh vật cũng giống như làm nghệ thuật. Người lính phải nhập tâm như một nghệ nhân, sao cho mô hình vừa toát lên vẻ mạnh mẽ của linh vật, vừa tạo cảm giác gần gũi, thân quen. Chúng tôi mong sản phẩm không chỉ đẹp về thẩm mỹ, mà còn mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho đơn vị trong những ngày Tết”, Trung úy Khánh chia sẻ.

Các cán bộ, chiến sĩ tất bật hoàn thiện mô hình linh vật Ngựa.

Để hoàn thiện một mô hình, các chiến sĩ phải trải qua nhiều công đoạn công phu, như: Dựng cốt sắt, đan lưới, đổ vữa, tạo hình, đánh bóng rồi sơn trang trí... Ban ngày, các chiến sĩ tranh thủ giờ nghỉ sau huấn luyện, buổi tối, sau sinh hoạt, lại quây quần bên linh vật, hoàn thiện từng chi tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Song song với đắp linh vật, trong khuôn viên Tiểu đoàn 1 những ngày này phủ kín sắc xanh của hoa Tết. Hơn 2.000 chậu vạn thọ, hướng dương, cúc pha lê, mãn đình hồng, thược dược… được ươm trồng, chăm sóc theo đúng kỹ thuật, tính toán thời gian để nở rộ đúng dịp Xuân về.

Ban ngày, các chiến sĩ tranh thủ giờ nghỉ sau huấn luyện, buổi tối, sau sinh hoạt, lại quây quần bên linh vật, hoàn thiện từng chi tiết.

Hạ sĩ Phạm Thành Đức Nguyện - Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1, cho biết, đây là năm đầu tiên anh tham gia chuẩn bị Tết tại đơn vị. “Mỗi chậu hoa đều được chăm sóc hằng ngày, từ tưới nước, bón phân đến bắt sâu. Nhìn hoa lớn lên từng ngày, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí Tết đang đến rất gần”, hạ sĩ Nguyện nói.

Thời điểm cuối năm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cao về huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tuy vậy, công tác chuẩn bị đón Tết luôn được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Mô hình linh vật đang ngày một được hoàn thiện.

Ngoài mô hình linh vật, hơn 2000 chậu hoa đa dạng chủng loại được các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cẩn thận.

Thiếu tá Huỳnh Đức Công - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887, chia sẻ, việc đắp mô hình linh vật, trồng hoa Tết không chỉ nhằm tham gia Hội thi mô hình tiểu cảnh, linh vật và trồng hoa đón Tết cổ truyền trong lực lượng vũ trang tỉnh, mà còn góp phần xây dựng môi trường doanh trại “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

"Quan trọng hơn, đó là hoạt động mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp thêm động lực tinh thần, yên tâm công tác, sẵn sàng bước vào năm mới với khí thế và quyết tâm cao nhất", thiếu tá Công nói thêm.