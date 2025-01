Linh vật rắn tạo hình trái tim tình yêu trên đường hoa Xuân dài 300m ở Cần Thơ

TPO - Đường hoa dài hơn 300m, được làm từ hơn 40.000 chậu hoa, giỏ hoa tươi, với nhiều chủng loại khác nhau phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Tối 27/1 (tức 28 Tết), Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Ất Tỵ 2025 chủ đề “Hội tụ và phát triển”. Đường hoa dài hơn 300m, được làm từ hơn 40.000 chậu hoa, giỏ hoa tươi, với nhiều chủng loại khác nhau phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Đường hoa xuân nằm trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, với chiều dài hơn 310m. Đường hoa Xuân Ất Tỵ năm 2025, với chủ đề “Hội tụ và phát triển”, được quy tụ hơn 40.000 chậu hoa, giỏ hoa tươi, với nhiều chủng loại khác nhau, kết hợp với trên 20 mô hình, tiểu cảnh, do các nghệ nhân thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TTDL TP Cần Thơ cho biết, đường hoa nghệ thuật là một trong những hoạt động điểm nhấn quan trọng được thành phố chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo điểm đến và không gian văn hóa để người dân, du khách vui chơi, giải trí và thưởng ngoạn. Đây là nơi trưng bày, trang trí nhiều loại hoa tươi, cây cảnh, tiểu cảnh với nghệ thuật sắp đặt tinh tế, hiện đại nhưng vẫn mang nét truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đường hoa Xuân Ất Tỵ chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, đón xuân của người dân và du khách từ tối 27/01/2025 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến 22 giờ ngày 3/2 (tức Mùng 6 Tết).

Khu vực cổng chính của đường hoa được thiết kế lấy cảm hứng từ chữ C trong chữ Cần Thơ, cách điệu thành những cánh hoa, bố trí cân đối 2 bên trái - phải, tạo thành hình tượng những cánh hoa xuân chớm nở, với hình ảnh viên ngọc tỏa sáng ở trung tâm là Logo thành phố và bộ chữ “Đường hoa Cần Thơ năm 2025”, xung quanh trang trí những hoa mai, hoa đào rực rỡ, biểu tượng của mùa xuân, mang đến niềm tin yêu cuộc sống và hy vọng may mắn, an lành đến mỗi gia đình trong những ngày Tết đến, xuân về.

Đường hoa được chia thành 3 phân đoạn: Phân đoạn thứ nhất có ý nghĩa Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Ất Tỵ, gồm các mô hình vườn mai xuân, đài hoa sen, bản đồ Việt Nam, đài hoa hướng dương gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025); Thể hiện không khí rộn ràng Mừng Đảng - Mừng Xuân trên khắp đất nước.

Tại phân đoạn này, trong không gian được bố trí mô hình linh vật năm Ất Tỵ, đó là đôi rắn tạo dáng hình trái tim tình yêu, được xếp đặt hài hòa, gửi gắm thông điệp yêu thương của một năm mới đến mọi người dân và du khách.

Phân đoạn thứ hai có ý nghĩa thành phố Cần Thơ toả sáng – hội nhập và phát triển, gồm các mô hình đài hoa lớn, Xuân Ất Tỵ, chúc mừng năm mới, câu đối ngày xuân, mô hình ứng dụng công nghệ số, trang sách, máy vi tính, mô hình tòa nhà HĐND thành phố, Thư viện thành phố, tượng trưng cho sự phát triển đi lên; khát vọng thành phố phát triển, tiếp tục tỏa sáng, cùng với cả nước hội nhập toàn cầu.

Phân đoạn thứ ba có ý nghĩa sông nước miệt vườn Cần Thơ, gồm mô hình cách điệu logo du lịch thành phố, sân khấu biểu diễn văn nghệ, mô hình chợ nổi trên sông, vườn cây ăn trái, ghe thuyền chở đầy hoa trái, mô hình dòng sông hoa, các gian hàng quảng bá du lịch. Thể hiện niềm hân hoan, phấn khởi, rộn ràng khi mùa xuân về trên vùng đất Tây Đô; Thành phố của thi ca, thành phố xanh, đô thị miền sông nước.