Giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

TPO - Thông qua hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia lần này, cả hai đoàn đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện sâu sắc 16 chữ mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước xây dựng, phát triển, là: Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài.

Ngày 17/12, tại TPHCM diễn ra chương trình tọa đàm và giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam, nhấn mạnh 5 vấn đề mong muốn sĩ quan trẻ hai nước quan tâm trao đổi. Đó là lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, hai Quân đội rất quan tâm đến việc xây dựng, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị vốn có giữa hai dân tộc, hai đất nước. Cùng nỗ lực khẳng định vai trò của sĩ quan trẻ trong kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Trên nền tảng mong muốn xây dựng quân đội hai nước hùng mạnh, Đại tá Trần Hữu Dũng mong các sĩ quan trẻ hai nước cần nỗ lực trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện, ứng dụng chuyển đổi số trong quân đội.

Đại tá Trần Hữu Dũng và Đại tá Nak Vicheth đồng chủ trì buổi tọa đàm, giao lưu.

Để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, Đại tá Trần Hữu Dũng cho rằng sĩ quan trẻ hai nước cần phát huy vai trò của mình trong công tác dân vận với nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới để góp phần tăng cường, củng cố mối đoàn kết. Cùng với đó là phát huy vai trò xung kích của sĩ quan trẻ trong công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền trên không gian mạng; đồng thời nghiên cứu các hình thức, phương pháp giao lưu cho phù hợp trong tình hình hiện nay.

Đại tá Nak Vicheth - Phó Chánh Văn phòng Lục quân, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia, bày tỏ niềm vui, vinh dự có dịp cùng tham gia giao lưu, trao đổi với sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nak Vicheth nhìn nhận, thông qua chương trình, sĩ quan trẻ hai nước nhắc lại và đề cao, có trách nhiệm giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và cùng phát triển của hai Quân đội cũng như hai nước. Đồng thời, cùng giữ vững đường lối chung giữa hai nước và góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và phù hợp phương châm “Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài” mà các lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Sĩ quan trẻ hai nước bày tỏ một số cảm nhận cũng như đóng góp giải pháp thiết thực trong công tác giữa hai bên.

Đúc kết buổi tọa đàm, giao lưu, Đại tá Trần Hữu Dũng đánh giá, thông qua hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ lần này, cả hai đoàn đều thống nhất rút ra một điểm rất quan trọng. Đó là đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện sâu sắc 16 chữ mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước xây dựng, phát triển, là: Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài. Từ đó, sĩ quan trẻ hai nước cụ thể hóa thành 15 chữ: “Nhận thức tốt - Hiểu biết sâu - Tình cảm thắm - Trách nhiệm cao - Quyết tâm lớn”.

“Đây là nền tảng để chúng ta tiếp tục gìn giữ, vun đắp trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng những nội dung đã được trao đổi trong buổi tọa đàm sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho nhiều hoạt động tiếp nối trong tương lai, là chất xúc tác để tình cảm của sĩ quan trẻ hai nước ngày càng gắn bó thủy chung, là động lực để chúng ta cùng nhau phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tá Trần Hữu Dũng bày tỏ.

Đại tá Trần Hữu Dũng tặng quà lưu niệm đến các sĩ quan trẻ Campuchia.

Đại tá Nak Vicheth tặng quà đến các sĩ quan trẻ Việt Nam.

Hai trưởng đoàn tặng quà lưu niệm tại buổi giao lưu.