Hoạt động ý nghĩa trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

TPO - Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Svay Theap (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và cấp ủy, chính quyền hai xã biên giới đã trao tặng 20 con bò giống cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới hai nước.

Ngày 8/11, tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh tổ chức trao tặng bò giống cho người dân khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, cho biết, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với Bộ Quốc phòng các nước có chung đường biên giới với Việt Nam; tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Svay Theap (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và cấp ủy, chính quyền hai xã biên giới đã trao tặng 20 con bò giống (trị giá 20 triệu đồng/con) cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới hai nước, góp phần giúp các hộ dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (thứ hai từ bên trái qua), cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh tặng bò giống cho người dân.

Bà con nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia đón nhận món quà ý nghĩa trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2025.

Trong khuôn khổ Giao lưu năm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tặng 1 khu bán trú trị giá 25 tỷ đồng và 1 phòng tin học hiện đại cho Trường Tiểu học Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh); tặng 60 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” mỗi suất 2 triệu đồng cho 60 em học sinh (gồm 30 em học sinh Việt Nam và 30 em học sinh Campuchia); tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 1.000 người dân ở hai bên biên giới. Những hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước, Quân đội và chính quyền, nhân dân hai bên biên giới Campuchia và Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu, cán bộ chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tham gia huấn luyện hiệp đồng chuẩn bị cho diễn tập chung quân y giữa Quân đội hai nước. Ảnh: Lê Tiến