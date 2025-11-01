Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Chiến sĩ hóa học trùm kín người 'khoe tài' ứng phó sự cố hóa chất độc

Ngô Tùng - Lê Tiến
TPO - Tham gia Hội thao ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ cấp đại đội, tiểu đoàn phòng hóa toàn quân - khu vực phía Nam năm 2025 là dịp để các đơn vị thể hiện trình độ huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến và sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến hóa chất độc, xạ.

Ngày 31/10, tại Đồng Nai, Binh chủng Hóa học khai mạc Hội thao ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ cấp đại đội, tiểu đoàn phòng hóa toàn quân - khu vực phía Nam năm 2025.

Hội thao có sự tham gia của 16 đội tuyển đến từ 7 đoàn vận động viên thuộc các đơn vị: Lữ đoàn 87 và Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học), lực lượng Hóa học của Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và Quân đoàn 34. Đây là dịp để các đơn vị thể hiện trình độ huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến và sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến hóa chất độc, xạ.

Trong 3 ngày, từ 31/10 đến 2/11, các vận động viên tham gia thi tài qua 3 nội dung chính gồm: Vượt dải chướng ngại vật, dập cháy, cứu nạn, trinh sát hóa chất độc xạ; Cứu hộ, tiêu tẩy; Bắn súng tiểu liên AK bài 1.

z7173780511695-cdff0fde47c272dd88711097461dbc49.jpg
Chiến sĩ tham gia hội thao triển khai vật chất, phương tiện ứng phó sự cố.
z7173780530321-dceeac8a41760dcc6c74f8f0b7f34f52.jpg
Đánh dấu các vị trí cần tiêu tẩy.
z7173780517053-6325b38c766d525db78f9b6828f8550e.jpg
z7173780531697-37b1abb86e3ca97d6175cb30c63f6219.jpg
Thực hành xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Tham dự lễ khai mạc và phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, nắm chắc quy trình, kỹ thuật, vận hành chính xác trang bị, vũ khí, khí tài hóa học.

Các lực lượng bảo đảm, y tế, thông tin, kỹ thuật, cứu hộ hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và môi trường.

Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài, Thư ký làm việc khách quan, công tâm, phản ánh trung thực, chính xác kết quả hội thao.

Các cơ quan, đơn vị xác định an toàn là yếu tố hàng đầu, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết - kỷ luật - sáng tạo - quyết thẳng, góp phần làm cho hội thao thật sự là ngày hội của lực lượng phòng hóa toàn quân.

