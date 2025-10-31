Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Thiếu tướng Trần Văn Lượng giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam

Nguyễn Minh
TPO - Sáng 31/10, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng. Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Trước đó, tại Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 17/10/2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Quyết định số 435/QĐ-BQP ngày 27/10/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

anh-3.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt.

Tại hội nghị, Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Đình Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua, trong đó dấu ấn đậm nét, sự đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị người đứng đầu.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị, nhiệm vụ mới, vị trí cao hơn sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

anh-6.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt trao nhận biên bản bàn giao

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường đánh giá cao phẩm chất, năng lực của Đại tá Đào Bá Việt trên các cương vị công tác trước đó, đồng thời yêu cầu tân Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

Đại tá Đào Bá Việt cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Nguyễn Minh
