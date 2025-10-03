Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Thiếu tướng Lê Đình Cường tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Nguyễn Minh
Đức Tĩnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu tướng Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, nhận bàn giao chức vụ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, từ Trung tướng Lê Quang Đạo.

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam.

csb-1.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh CSB Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng CSB Việt Nam giữ chức Tư lệnh CSB Việt Nam.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện CSB Việt Nam báo cáo, thông qua biên bản bàn giao và nghe các ý kiến thảo luận, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà CSB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng Trung tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Lê Đình Cường được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và các nhiệm vụ khác.

csb-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Lê Đình Cường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Trung tướng Lê Quang Đạo, trên cương vị công tác mới, nhanh chóng tiếp cận, chủ động nghiên cứu, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối với Thiếu tướng Lê Đình Cường, tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả của CSB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chăm lo xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chung của toàn lực lượng.

Trong đó, chú trọng về trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; góp phần xây dựng CSB Việt Nam thực sự "tinh, gọn, mạnh, hiện đại", sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

csb-3.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Lê Đình Cường.
Nguyễn Minh
Đức Tĩnh
#Thiếu tướng Lê Đình Cường tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam #Trung tướng Lê Quang Đạo #Đại tướng Nguyễn Tân Cương #Tổng Tham mưu trưởng #Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam #Bộ Quốc phòng #Cảnh sát biển

