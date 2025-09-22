Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 22/9 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9.

Trung tướng Lê Quang Đạo. Ảnh: VGP

Trung tướng Lê Quang Đạo 54 tuổi, quê Ninh Bình, là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Lê Quang Đạo có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông giữ các cương vị Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng, Phó chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Đến tháng 10/2021, ông Đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Luân Dũng
#Lê Quang Đạo #Phó tổng Tham mưu trưởng #Quân đội nhân dân Việt Nam #Cảnh sát biển Việt Nam #Thủ tướng Phạm Minh Chính

