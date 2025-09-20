Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Các bộ, ngành liên quan cần rà soát phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân thông qua hệ thống pháp luật.

Chiều 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, gần đây được xác định là đột phá của đột phá nhưng vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Do đó, chủ trương của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm là phải biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng, Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp rất chặt chẽ, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và các bộ ngành đã rất nỗ lực trong công tác này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nhìn nhận, trong quá trình phát triển, nhiều vấn đề chưa dự báo hết, pháp luật cũng chưa phủ hết các góc cạnh của cuộc sống hoặc đã có quy định rồi nhưng thực tiễn vượt qua. Do đó, phải hoàn thiện theo phương châm cái gì đã chín, đã rõ thì tiến hành luật hoá; cái gì chưa chín, chưa rõ thì đưa vào các văn bản dưới luật để quy định, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng thời gian tới. Trong đó, dứt khoát phải rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi trạng thái từ "không quản được thì cấm" sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Đồng thời, cần rà soát thật kỹ để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương, và thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra; cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, phiền toái, làm ách tắc phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân thông qua hệ thống pháp luật.

Đề cập đến một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát văn bản, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý kịp thời văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của mình, hoàn thành chậm nhất trước ngày 1/10.

Cùng với đó cần dự kiến phương án xử lý và lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy...