296 xã không có xe ô tô, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khắc phục sớm

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo “khắc phục sớm, để câu chuyện này không được lặp lại”.

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin,...

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của Trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

Tính đến ngày 15/9, 741 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương, 346 thủ tục hành chính phân định thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho cấp tỉnh, cấp xã; 298 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ; có 14 bộ đã tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với 1.383/1.385 thủ tục.

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9/2025), trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Nội vụ đã tập hợp các nội dung chuẩn bị để báo cáo Bộ Chính trị; cho rằng, cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó, các bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tập hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiệm vụ nào đã xong thì trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất. Còn những việc “dài hơi”, thì phải chờ có thời gian mới thực hiện.

Đối với 2 nghị định về cắt giảm thủ tục hành chính chưa được ban hành, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ liên quan hoàn thành quy trình ban hành ngay, tốt nhất là vào ngày mai (18/9), để khi báo cáo Bộ Chính trị không còn nợ nghị định.

Nêu rõ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đã giao xuống dưới nhưng nhiều bộ chưa có hướng dẫn về trình tự thủ tục và công khai nội dung đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, bộ nào chưa hướng dẫn thì rà soát để có hướng dẫn; đồng thời, hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương.

Phó Thủ tướng lưu ý, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng, các bộ hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo “khắc phục sớm, để câu chuyện này không được lặp lại”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178, có hướng dẫn cho địa phương, lưu ý “đừng để địa phương phản ánh 2 điều là không có tiền và không có hướng dẫn”, bởi theo kết luận của Bộ Chính trị là ngày 31/8 phải giải quyết xong. Các bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở.