Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo về cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178

Luân Dũng
TPO - Cùng với báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá chung tình hình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì đề xuất các giải pháp xử lý.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67/2025) đến hết ngày 30/8. Việc này nhằm phục vụ công tác đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì đề xuất các giải pháp xử lý và các kiến nghị khác nếu có.

69bnv1.jpg
Ảnh minh họa

Tại công văn trước đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo nghị định 178, sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67 trước ngày 31/8.

Liên quan đến tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc.

Trong đó, tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người. Đã có 75.710 người được giải quyết kinh phí theo quy định.

Chính phủ khẳng định, điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.

Tại cuộc họp đánh giá sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan.

Bộ Nội vụ thu hút nhân tài trong 6 lĩnh vực

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Quyết định phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025 - 2030, với mục đích bổ sung, phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị của giai đoạn mới.

Quyết định này xác định rõ 6 vị trí việc làm Bộ Nội vụ đang cần thu hút nhân tài, với mong muốn tìm kiếm các chuyên gia hàng đầu về: tổ chức bộ máy, quản lý nguồn nhân lực, địa giới hành chính, lao động tiền lương, pháp chế và công nghệ thông tin.

Luân Dũng
