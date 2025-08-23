Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tính khả thi về phân cấp, phân quyền cho cấp xã

Luân Dũng
TPO - Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương tập trung đánh giá các nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã thực hiện.

Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tính khả thi, thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền tại các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác

Bộ Nội vụ lưu ý tập trung vào các nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã thực hiện.

Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gửi văn bản tới các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền; đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

238bnv.png
Đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền.
﻿(Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Việc rà soát, đánh giá nhằm thực hiện kết luận 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này cần được rà soát toàn diện nhằm bảo đảm bố trí đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá thực trạng, số lượng biên chế tăng hoặc giảm so với thời điểm trước ngày 1/7. Đồng thời cần chỉ rõ ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế như thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn sâu…

Từ thực trạng trên, cần đưa ra kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm số lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng; về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực có năng lực, tâm huyết.

Luân Dũng
