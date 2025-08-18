Bộ Nội vụ đề xuất công thức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo KPI

TPO - Trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, Bộ Nội vụ khẳng định, việc đánh giá công chức bảo đảm dân chủ, công bằng, chính xác và “không nể nang, trù dập, thiên vị”.

Ưu tiên đo lường kết quả đầu ra

Bộ Nội vụ vừa hoàn tất dự thảo Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.

Trong tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, việc đánh giá công chức được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sản phẩm/công việc của từng vị trí việc làm mà công chức đảm nhận.

Đồng thời, việc đánh giá công chức cũng được ứng dụng khoa học công nghệ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, đúng với kết quả đạt được làm căn cứ bố trí, sử dụng, đãi ngộ, sàng lọc đội ngũ công chức.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được sử dụng làm cơ sở liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, chủ trương này sẽ góp phần cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, việc đánh giá công chức bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, minh bạch, khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều; không nể nang, trù dập, thiên vị.

Quá trình đánh giá sẽ kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng. Trong đó, ưu tiên đo lường kết quả đầu ra và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức (sử dụng phần mềm đánh giá công chức).

“Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được sử dụng làm cơ sở liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên”, Bộ trưởng Nội vụ, nêu rõ.

Dự thảo đã bổ sung quy định về phương pháp đánh giá công chức. Cụ thể, phương pháp đánh giá dựa trên hai nguyên tắc: Định lượng sản phẩm công vụ - mỗi sản phẩm/công việc được quy đổi về một “sản phẩm/công việc chuẩn” theo tiêu chí khối lượng, độ phức tạp, tiến độ, kỹ thuật... nhằm tạo cơ sở đánh giá đồng đều, tránh cá biệt hóa; đánh giá theo ba trục tiêu chí: số lượng, chất lượng, tiến độ.

Cùng với đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về tiêu chí xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo từng nhóm vị trí việc làm, gồm: Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ và lãnh đạo, quản lý.

Ban hành Quy chế tiền thu nhập tăng thêm

Dự thảo cũng làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức trong việc phân công, theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc thẩm quyền quản lý; ban hành Quy chế tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, dự thảo Nghị định tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền.

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; ban hành danh mục sản phẩm/công việc phù hợp với thực tiễn, xác định sản phẩm/công việc chuẩn hoặc định mức sản phẩm/công việc, ban hành bảng quy đổi nhiệm vụ được giao về sản phẩm/công việc chuẩn.

Đồng thời tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong việc phân công, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và xử lý, kiến nghị xử lý đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.