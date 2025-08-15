Bộ Nội vụ đề xuất chính sách vượt trội về lương thưởng, bổ nhiệm với chuyên gia

TPO - Dự kiến tới đây, Chính phủ sẽ ban hành các chế độ chính sách đột phá, vượt khung đối với chuyên gia về lĩnh vực tiền lương, thưởng, chăm sóc y tế, cùng loạt chế độ chính sách khác.

Thu hút, trọng dụng ít nhất 100 chuyên gia

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách thu hút đối với chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút, tuyển chọn và trọng dụng ít nhất 100 chuyên gia để thực hiện các chương trình, dự án đặc biệt quan trọng, chiến lược trọng yếu, sáng kiến đột phá trong lĩnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sẽ ban hành các chế độ chính sách đột phá, vượt khung đối với chuyên gia.

Dự thảo nghị định quy định các chế độ chính sách đột phá, vượt khung đối với chuyên gia. Cụ thể, về thu nhập, điều kiện làm việc: Tiền lương của chuyên gia được thoả thuận bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao trên cơ sở tham khảo mức lương đã hưởng của chuyên gia và mức tiền lương trung bình trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Tiền thưởng hằng năm do cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án quyết định căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tối đa 4 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Thưởng tối thiểu 30% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, tự khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tối thiểu 30% giá trị của kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định khi góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp.

Chuyên gia cũng được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động.

Cùng với đó, chuyên gia cũng được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ; được cung cấp trang thiết bị làm việc, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia còn được tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn liên quan cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ; được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc cung cấp căn hộ tiêu chuẩn, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia; được chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học ở nước ngoài.

Được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Về chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm, chuyên gia được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện không quá 1% tiền lương một năm theo hợp đồng lao động;

Hằng năm, chuyên gia được hưởng 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước và được hỗ trợ kinh phí (tối đa 1 tháng lương theo hợp đồng lao động) cho bản thân cùng thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi);

Chuyên gia cũng được nghỉ phép theo quy định của pháp luật, được chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm cho chuyên gia cùng thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi) về nước.

Về tôn vinh, khen thưởng: Chuyên gia được tôn vinh hoặc ghi nhận sự đóng góp của chuyên gia khi chính thức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khi kết thúc nhiệm vụ theo hợp đồng lao động; được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương, lắng nghe kiến nghị, đề xuất...

Về chính sách sau khi kết thúc nhiệm vụ, chuyên gia là người nước ngoài được ưu tiên nhập quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng.

Chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức không qua thi tuyển nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên gia cũng được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý không cần đáp ứng điều kiện về thời gian công tác, quy hoạch và các điều kiện khác theo quy định nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu.