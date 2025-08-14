Bộ trưởng Nội vụ: 34 cán bộ về cơ sở 'đi để chiến thắng trở về'

TPO - Các cán bộ được cử về địa phương có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

34 cán bộ hỗ trợ địa phương trong 2 tháng

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định về việc cử công chức tăng cường về hỗ trợ địa phương.

Theo đó, Bộ Nội vụ cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc của bộ tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian cử về tăng cường cho địa phương là 2 tháng, từ ngày 20/8/2025 đến ngày 20/10.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương có nhiệm vụ trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn.

Các cán bộ được cử về địa phương cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, 34 cán bộ này cũng phải nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với tổ công tác và các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, tổ công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Đồng thời, các công chức cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất với tổ công tác và lãnh đạo Bộ Nội vụ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Cán bộ được chọn coi đây là "niềm vinh dự"

Bộ trưởng Nội vụ lưu ý cán bộ chấp hành nghiêm sự phân công, điều động; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế cũng như kế hoạch của Bộ Nội vụ về cử cán bộ tăng cường về địa phương và của cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác.

Ngoài ra, các công chức được cử tăng cường cho địa phương cần có những kiến nghị, đề xuất với bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các biện pháp hỗ trợ và giải pháp cần thiết để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại hội nghị giao ban Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tổ chức tập huấn, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu để cán bộ được chọn sẵn sàng lên đường. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ và Bộ Nội vụ là cơ quan gương mẫu đi đầu.

"Chúng tôi lấy tinh thần xung phong, tình nguyện, trách nhiệm. Những cán bộ đi địa phương sẽ được ghi nhận, đánh giá rất cao", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Tư lệnh ngành Nội vụ cũng nhấn mạnh, các đơn vị có trong phương án lựa chọn coi đây là niềm vinh dự, gánh vác trọng trách chung của Bộ Nội vụ, với tinh thần "đi để chiến thắng trở về".