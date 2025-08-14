Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 muộn nhất ngày 1/9

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị tập trung rà soát, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178/2024 trước 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Ban hành quyết định nghỉ việc trước 31/8

Ngày 13/8, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 6383 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công văn nêu rõ: Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 183-KL/TW, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ có ý kiến về một số nội dung.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183-KL/TW và ý kiến Đảng ủy Chính phủ tại công văn số 322-CV/ĐU, tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Giải quyết dứt điểm chi trả chính sách, chế độ

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025;

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương phải “làm nhanh, làm dứt điểm” công tác chi trả chế độ.

Bộ Nội vụ cũng đã thống nhất với Bộ Tài chính nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng lưu ý những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu có thể được động viên nghỉ việc trên tinh thần chủ động, qua đó đáp ứng được yêu cầu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ.