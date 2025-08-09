Sửa đổi chế độ, chính sách cho sĩ quan quân đội nghỉ hưu phù hợp thực tế

TPO - Dự thảo nghị định về an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, tang lễ cho sĩ quan quân đội được áp dụng với sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp tá, cấp úy đã nghỉ hưu.

Tỷ lệ cán bộ được hưởng chế độ ngày càng giảm

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, tang lễ cho sĩ quan quân đội nghỉ hưu đang được Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến.

Từ năm 2012 đến nay, Bộ Quốc phòng đã thực hiện chế độ bồi dưỡng cho trên 74.000 lượt cán bộ Quân đội nghỉ hưu thuộc đối tượng 1; với đối tượng 2 trở xuống là 103.000 phiếu mời đi an điều dưỡng. Cũng trong khoảng thời gian này, Bộ Quốc phòng đã xem xét, giám định, ra quyết định công nhận bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ kinh phí cho trên 46.000 người…

Ảnh minh họa

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu thời gian qua đã phát sinh một số khó khăn, bất cập, đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cấp bách, cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, về chế độ, chính sách, số lượng cán bộ quân đội nghỉ hưu ngày càng tăng nên tỷ lệ cán bộ được hưởng chế độ an điều dưỡng ngày càng giảm do số lượng phiếu mời an điều dưỡng có giới hạn và tỷ lệ nhất định.

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo còn thấp (mỗi quý được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở). Tương tự, mức chi hỗ trợ tổ chức lễ tang còn thấp, chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa mức hỗ trợ tổ chức lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao...

Do vậy, việc xây dựng nghị định quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu là cần thiết và phù hợp.

Đề xuất chế độ như sĩ quan đang công tác

Dự thảo nghị định quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp tá, cấp úy đã nghỉ hưu.

Với sĩ quan cấp tá, bao gồm: Sĩ quan cấp Đại tá hưởng mức lương 668 đồng theo quy định tại Nghị định số 235/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang;

Sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ Tư lệnh, Chính ủy (Quân đoàn, Binh chủng, Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển và tương đương); Cục trưởng các cục có chức năng chỉ đạo toàn quân.

Sĩ quan cấp Đại tá nâng lương lần 2; sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ Phó tư lệnh, Phó chính ủy (Quân đoàn, Binh chủng, Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển và tương đương); Phó cục trưởng các cục có chức năng chỉ đạo toàn quân…

Trên cơ sở đó, dự thảo quy định cụ thể về các chế độ với sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Trong đó, các chế độ về an điều dưỡng được đề xuất áp dụng như sĩ quan cấp Tướng đang công tác; hỗ trợ mỗi năm một lần bằng 50% mức hưởng như sĩ quan có cùng cấp bậc quân hàm Đại tá, Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá đang công tác…

Về phiếu mời an điều dưỡng, dự thảo quy định, hằng năm, hoặc 2 năm tùy trường hợp, sĩ quan nghỉ hưu được cấp phiếu mời gia đình đi nghỉ tại các Đoàn an điều dưỡng của Quân đội.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần với sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu.