Bộ Quốc phòng đẩy mạnh triển khai Đề án 1219

TPO - Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (gọi tắt là Đề án 1219). Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, Đề án 1219 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành ngày 18/10/2024, đây là đề án duy nhất từ trước đến nay Chính phủ triển khai để hỗ trợ cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, lực lượng từ Trung ương đến địa phương về thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc.

Để cụ thể hoá triển khai thực hiện đề án, ngày 26/5/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 2898 về thực hiện Đề án 1219 trong Bộ Quốc phòng, xác định 6 nhóm nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Đề án 1219 và các nội dung, nhiệm vụ đề cập tại Kế hoạch số 2898 của Bộ Quốc phòng; đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn, bàn các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Nhấn mạnh Đề án 1219 có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, Trung tướng Trương Thiên Tô cho biết, đối tượng chính của đề án hướng vào việc hỗ trợ các cơ quan, đơn vị quân đội, công an và lực lượng liên quan trực tiếp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Đề án cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, dân tộc, chính sách dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Cùng với đó, đề án nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Để Đề án 1219 đi vào thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính đặc thù của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí, xuất bản toàn quân tập trung triển khai xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện đề án ở các cấp.

Trung tướng Trương Thiên Tô giao Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại các đơn vị cơ sở để nắm bắt nhu cầu đối tượng, kịp thời tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ đề án phù hợp tình hình thực tế; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại địa bàn các tỉnh biên giới đất liền; các quân khu chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn để triển khai các nội dung liên quan.